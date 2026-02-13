「全国こども食堂応援募金」約３,３２１万円を贈呈

イオン株式会社

イオンは、地域の皆さまとともに、すべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる未来をつくりたいと考え、子育て世帯を中心とするくらしの支援を目的に、２０２０年１２月に 認定ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下：むすびえ）と「イオン こども食堂応援団」を立ち上げました。

本プロジェクトの一環として、全国各地のこども食堂の活動を応援するため、２０２５年１２月５日（金）から２０２６年１月７日（水）まで、全国のイオンの店舗や事業所などグループ全体で募金活動を実施しました。

皆さまからお寄せいただいた募金３,２０５万５,３０３円に、イオンリテール（株）で実施したチャリティーバザーの売上金１１５万７,７８６円を加えた３,３２１万３,０８９円を２月１２日（木）にむすびえに贈呈いたしました。むすびえを通じてこども食堂の運営に必要な資金や、新たなこども食堂の立ち上げ支援などに役立てていただきます。２０２０年に開始した当募金活動は、今回の贈呈をもって累計募金額が２億５,３４７万８,２７９円となりました。

今後も地域の皆さまと連携し、子どもの食支援に加え、地域の交流拠点としての役割も果たすこども食堂の活動を通じて、人と人とが支え合う、共助の絆で結ばれる活気と喜びにあふれるコミュニティづくりに取り組んでまいります。

【全国こども食堂応援募金の概要】

１．実施期間※１

２０２５年１２月５日（金）～２０２６年１月７日（水）

２．贈呈金額

合計３,３２１万３,０８９円

３．支援募金の方法

＜募金のご案内 詳細情報＞

１.店頭募金（全国のイオンのグループ店舗・事業所等 約９,９００カ所）

２.イオン銀行口座を活用した支援募金

３.イオンマークのカードにたまったWAON POINTを活用した支援募金

４.WAON POINTを活用した支援募金

５.AEON Pay（iAEON アプリ）での支援募金

４．贈呈先

認定ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

【イオン こども食堂応援団の取り組み】（一例）

「イオン こども食堂応援団」では、お客さまと、地域で活動している団体や企業、学校、自治体の皆さま方をつなぎ、店舗等スペースを活用したこどもの居場所づくりやフードドライブなど、 こども食堂の活動を地域全体で応援する取り組みを全国で実施しています。

皆さまからのご寄付により、２０２５年２月に贈呈した募金では、こども食堂を運営する １２５団体を支援することができました。

2月12日の贈呈式。むすびえ 理事長 三島理恵 さま(左)に贈呈しました。

▼プロジェクトの活動の様子はこちらよりご覧いただけます

・「イオン こども食堂応援団」

https://www.aeon.info/wp-content/uploads/sustainability/video/kodomo.mp4

・「イオンでつなぐ 食と笑顔のリレー」

https://www.aeon.info/sustainability/social/kodomoshokudo_ouendan/

※１ 開始日は、店舗や募金方法によって異なる場合があります。