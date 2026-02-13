カミナシ、ダックエンジニアリングとパートナー契約を締結

株式会社カミナシ

株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、ダックエンジニアリング株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役会長：氷上 好孝、代表取締役社長：高城 清次、以下、「ダックエンジニアリング」）と製造業における現場DXへの取り組みを支援すべく、『カミナシ』シリーズの提供におけるパートナー契約を締結しました。

背景と目的

ダックエンジニアリングは、画像処理技術を核とした品質検査装置に強みをもつメーカーです。独自のハードウェア開発とAI技術を融合させた「カメラの眼」により、印刷・包装・ラベルなど多種多様な生産現場において、目視検査の自動化や「不良を造らない」品質管理ソリューションを提供しています。同社は画像処理技術で社会に貢献するため、より人間に近い確実な検査と簡単なオペレーションを追求し、製造現場の安心・安全を支え続けています。



近年、製造業では深刻な人手不足に加え、熟練工の勘や経験に頼った技能継承が大きな課題となっており、検査業務のデジタル化による標準化と効率化が急務となっています。こうした背景から、今回のパートナー契約では、ダックエンジニアリングが持つ高度な画像検査技術と、カミナシが提供する現場DXの知見を掛け合わせ、両社で『カミナシ』シリーズの利用促進を図ります。これにより、製造現場における「人の作業」と「機械の検査」の両面から業務効率化と品質向上の支援を強力に推進してまいります。

パートナーに関するお問い合わせ

カミナシでは、積極的にパートナーを募集しています。パートナーに関することは以下よりお問い合わせください。

パートナーに関するお問い合わせ :https://hubs.ly/Q03Y_KZs0

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

会社概要

ダックエンジニアリング株式会社

会社名 ：ダックエンジニアリング株式会社

本社所在地：〒601-8128 京都府京都市南区上鳥羽大柳町1番5

代表者 ：代表取締役会長 氷上 好孝

代表取締役社長 高城 清次

設立 ：1974年7月18日

資本金 ：4500万円（資本準備金を含む）

従業員数 ：101名

事業内容 ：画像処理技術を応用した品質検査装置及びシステムの設計・開発並びに製造

URL ：https://www.dac-eng.co.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp