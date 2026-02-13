＜助成先決定＞第3回「LIFULL HOME′S基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年2月13日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第3回「LIFULL HOME'S基金」の助成先を以下の20件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は15,000,000円。助成対象期間は2026年2月～2026年6月。

- 第3回「LIFULL HOME'S基金」助成先団体・事業

団体名：特定非営利活動法人秋田たすけあいネットあゆむ

事業名：困難を抱えるこども・若者・女性の駆け込みシェルター事業

助成金額：757,360円

団体名：公益社団法人アマヤドリ

事業名：若年男性のための生活サポート付きシェアハウス立ち上げ事業

助成金額：1,000,000円

団体名：特定非営利活動法人おおた女性ネット

事業名：ＤＶシェルター事業

助成金額：380,000円

団体名：特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構

事業名：全ての住まいを失った人が住まいを見つけるまでの緊急宿泊支援

助成金額：900,000円

団体名：社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会

事業名：公営住宅を活用した住宅確保要配慮者への居住支援事業

助成金額：700,000円

団体名：特定非営利活動法人教育研究所

事業名：共同生活寮「宇奈月自立塾」空調整備による安全な住環境確保事業

助成金額：946,740円

団体名：一般社団法人京都わかくさねっと

事業名：若竹寮×わかくさはうす 女性の再スタートを支えるステップハウス

助成金額：1,000,000円

団体名：特定非営利活動法人こどもサポートやまなし

事業名：困難を抱えるひとり親家庭の生活安定・自立に向けた支援活動

助成金額：800,000円

団体名：特定非営利活動法人コミュニティ・スペースsacula

事業名：家族に頼れない若者へのシェアハウス・ステップハウスの提供

助成金額：940,000円

団体名：特定非営利活動法人サンカクシャ

事業名：公的支援の狭間にいる孤立した若者への緊急居住支援と意欲回復に向けた余暇支援

助成金額：615,000円

団体名：特定非営利活動法人山友会

事業名：地域の包摂力を育む伴走支援付きシェルター事業

助成金額：868,000円

団体名：NPO法人CPAO

事業名：大阪南部・和歌山北部の自治体越境型民間シェルターの環境改善

助成金額：250,000円

団体名：認定特定非営利活動法人 １０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿ーキッズ＆ファミリー

事業名：孤独と向き合う若年女性にあたたかな居場所(シェルター)の提供を

助成金額：620,000円

団体名：特定非営利活動法人生活困窮・ホームレス自立支援ガンバの会

事業名：『社会定着と、日常を取り戻す支援活動』

助成金額：538,000円

団体名：一般社団法人そーしゃる・おふぃす

事業名：ふくおか住宅難民緊急支援事業

助成金額：300,000円

団体名：一般社団法人つくろい東京ファンド

事業名：難民申請者の居住支援コーディネート／仮放免者の居住継続支援

助成金額：1,000,000円

団体名：特定非営利活動法人トイミッケ

事業名：突然住まいを失う不安定居住＆就労層の若者へのワンストップ支援

助成金額：974,900円

団体名：特定非営利活動法人反貧困ネットワーク広島

事業名：生活困窮者への支援、シェルターの運営、居住支援。

助成金額：500,000円

団体名：公益財団法人PHD協会

事業名：難民・困窮外国人向けシェアハウスみんなのいえの住環境改善事業

助成金額：910,000円

団体名：特定非営利活動法人わかちあい練馬

事業名：ホームレス・不安定居住状態にある人々を地域で支えるハウジングファースト型シェルター事業

助成金額：1,000,000円

「LIFULL HOME'S基金」とは

「LIFULL HOME'S基金」は基金設立の寄附者である株式会社LIFULLが運営する LIFULL HOME'S ACTION FOR ALL の取り組みの一つである「えらんでエール」の応援先に助成金を交付するために設立されました。命を守るためのシェルター・一時的な住まい提供を行う⾮営利団体への助成を行うことで、当事者の住まいや一時的な住まいを確保するための事業継続を後押しします。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/