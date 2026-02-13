【ボルダリングの指トレ革命】指のケガを防ぎ、登り続けるためのBoulderball POWERがマクアケで先行販売中

株式会社EbertalleeBoulderball POWERは、指を“強くする”ためだけでなく、“壊さずに育てる”ために設計されたフィンガートレーニングツール。スポーツサイエンティストDieter Kofler氏監修のガイドブック付き。

指を壊さず、登り続けるために「指を壊さず、登り続けるための話１.～㊶」を公開

マクアケでBoulderball POWERが先行販売中！

クライミング専用ケアツールBoulderball POWERの開発・販売を行う株式会社Ebertallee（本社：京都府）は、現在マクアケにて先行販売中のプロジェクト

「Boulderball POWER」

（https://www.makuake.com/project/boulderball-power/ ） に連動し、

「指を壊さず、登り続けるための話１.～㊶」

という連載コンテンツを活動報告ページにて順次公開しています。

（※活動報告はこちら：https://www.makuake.com/project/boulderball-power/communication/ ）

背景：「強さ」より「継続」が重要な時代へ

ボルダリング・スポーツクライミングの人気が高まる一方で、

指や腱の慢性的なトラブルに悩むクライマーも増加しています。

・プーリー損傷

・慢性腱炎

・左右差による過負荷

・疲労による判断力低下

多くの場合、問題が起きるのは

「頑張りすぎた日」や「調子が良かった日」 です。

今、求められているのは

“強くなるためのトレーニング”ではなく、

壊さないための習慣

続けられる身体づくり

という視点です。

本シリーズは、

強くなる前に、壊さない。

上達する前に、整える。

という思想のもと制作されています。

「指を壊さず、登り続けるための話１.～㊶」とは

本連載は、理論の紹介ではなく、

日々クライマーの指ケアとトレーニングに向き合ってきた実践知をもとに

構成されています。

主なテーマは：

調子が良い日にやってはいけないこと

疲労は指より先に“判断力”を奪う

フォームが崩れるとき、指で起きていること

左右差がケガにつながる理由

毎日登らなくても上達できる理由

ウォームアップを短縮したい人へ

日常のジム環境で再現可能な、実践的な内容となっています。

本シリーズは、Boulderball開発者でありスポーツ科学者・クライマーである

Dieter Kofler氏 の知見を参考に、日本の登攀環境に合わせて再構成しています。

A1・A2プーリーにかかる負荷という現実

Boulderball開発者 Dieter Kofler氏（スポーツ科学者／クライマー）活動報告はこちら :https://www.makuake.com/project/boulderball-power/communication/本連載「指を壊さず、登り続けるための話１.～㊶」は、Dieter Kofler氏の知見をもとに、日本のクライマー環境に合わせて再構成した実践シリーズです。活動報告ページにて順次公開しています。ぜひご覧ください。指内部のプーリーシステム（A1～A5）。クライマーにとって特に重要なのがA1およびA2プーリーです。

指内部には、屈筋腱を骨に固定する「プーリー構造」があります。

特に重要なのが A1・A2プーリーです。

A2プーリー：高負荷保持時に最も張力がかかり、断裂が起きやすい

A1プーリー：繰り返し負荷による炎症や違和感の原因となりやすい

重要なのは、

“突然切れる”のではなく、蓄積の先に破断があるという事実。

疲労状態での保持、左右差、ウォームアップ不足。

小さな積み重ねが過剰負荷を生みます。

本シリーズでは、指構造の理解と負荷分散の視点から、

予防的アプローチを提示しています。

Boulderball POWERとは

強くなる前に、整える。Boulderball POWERは「続けるため」の指トレです。

Boulderball POWERは、多面体構造を活かし、

負荷角度の微調整

左右差の可視化

段階的ウォームアップ

低負荷からの神経活性

を可能にしたフィンガートレーニングツールです。

従来の“強度重視型”トレーニングとは異なり、

「長く登るための設計思想」 を重視しています。

実践者の声

クライミング系インフルエンサー・井上氏が実際にBoulderball POWERを使用

クライミング系インフルエンサー・井上氏も実際に使用。

「指に“効かせる”というより、

指の状態を“整える感覚”がある。」

従来の高負荷トレーニングとは異なり、

ウォームアップ段階から神経系を活性化できる点が評価されています。

強化の前に整えるという発想が、多くのクライマーの共感を集めています。

現在マクアケにて先行販売中

Instagramリールを見る :https://www.instagram.com/reel/DTckz4uj4ss/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==井上氏による実際の使用レビュー動画をご覧いただけます。

本製品は、応援購入サービス「マクアケ」にて

期間限定で先行販売中です。

連載１.～㊶は、プロジェクト期間中に

順次公開されています。

本プロジェクトは単なる製品販売ではなく、

「クライミングを長く続けられる文化づくり」

を目的としています。

今後の展開

壊さず、続ける」という思想のもと、

Boulderball POWERは指トレーニングに留まらず、

クライミングを長く楽しむための環境づくりへと

展開していきます。

「考えて動く」を、手のひらで。Pocket Ninja

コーディネーション × 判断力

次世代トレーニングツール

「PocketNinja」（展開予定）

回復という、もうひとつのトレーニング。回復という選択

エプソムソルト配合

クライマー向けハンドケア

「Haneka. クリーム」（発売予定）

筋力強化だけでなく、

回復と持続まで含めた

クライミング環境づくりを目指します。

株式会社Ebertallee

株式会社Ebertallee（エベタリー）

Ebertallee Co., Ltd.



「つながりを創り、未来を育む」



株式会社Ebertallee（Ebertallee Co., Ltd.）は、

最新の技術やトレンドをもとに、海外で評価されている革新的なプロダクトを厳選し、

日本市場に紹介・展開することを目的とした企業です。



機能性だけでなく、デザイン性や体験価値を重視し、

日常の中で“使い続けたくなる道具”を通じて、新たな価値を提案しています。



■ BOULDERBALL シリーズについて

日本初上陸となる【BOULDERBALL】シリーズは、

ボルダリングの動きをもとに開発された、

指先の感覚・保持力・判断力を鍛えるトレーニングツールです。



クライミング愛好者をはじめ、

初心者から上級者までレベルに応じて取り組める設計となっており、

実際のクライミングに近い思考と動作を再現できる点が特長です。



単なる筋力強化にとどまらず、

指先の巧緻性や集中力、バランス感覚を養うことで、

継続的なパフォーマンス向上をサポートします。





■ 会社概要

会社名：株式会社Ebertallee

英語表記：Ebertallee Co., Ltd.

所在地：京都府京都市

設立：2025年11月4日



■ 販売サイト

Boulderball 公式オンラインストア（BASE）

https://boulderball.base.shop



■ BOULDERBALL 関連URL

Boulderball POWER 公式ページ

https://www.ebertalleetrade.com/boulderballpower



Boulderball シリーズ 日本Amazon販売ページ

https://amzn.asia/d/01nl85c