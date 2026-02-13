岩崎電気株式会社

岩崎電気は、本州四国連絡高速道路(株)、本四高速道路ブリッジエンジ(株)と共同で「橋梁用広スパン低位置道路照明」を開発し、この度「2025年度省エネ大賞 資源エネルギー庁長官賞」を受賞いたしました。

省エネ大賞は、国内の産業、業務、運輸各部門における優れた省エネの取組みや、先進的で高効率な省エネ型製品などを表彰する制度です。(主催：一般財団法人 省エネルギーセンター、後援：経済産業省)

表彰式は、2026年1月28日(水)に東京ビッグサイトで行われ、資源エネルギー庁より表彰されました。

受賞製品の特長

表彰式の様子＜左から＞資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 小林 大和、本州四国連絡高速道路(株) 代表取締役社長 後藤 政郎、岩崎電気(株) 代表取締役社長 伊藤 義剛、本四高速道路ブリッジエンジ(株) 代表取締役社長 福永 勧(敬称略)橋梁用広スパン低位置道路照明

低位置照明(取付高さ1.2m程度)として最長の約30mの取付スパンにおいても良好な視環境を提供します。

設備管理が容易で安全性、省エネ性にも優れた進化形の道路照明器具です。

また、悪天候時(濃霧時など)の運転走行を支援する視線誘導照明と外側線照明を備え、安全走行をサポートします。

図：橋梁用広スパン低位置道路照明の特長- 約30mの広スパン照明を実現するため、車の進行方向に強い光を照射、かつ、まぶしさを抑えるため特殊LED素子を採用。さらに、精密なレンズ設計により広域照射と高効率を両立しました。- 付加機能として、悪天候時(濃霧時や降雨時)の安全走行の支援を目的に、視線誘導照明と外側線照明を具備。濃霧時などの低視界時においても道路線形や車線認識が容易になり、悪天候時の安全走行を支援します。- 従来道路照明(高圧ナトリウム灯)と橋梁用広スパン低位置道路照明を比較した場合のCO2削減効果は405t-CO2/年と約80％削減します(※グラフ1)。- 従来の道路照明(ポール方式)のように照明ポールを使用しないため、照明ポールの倒壊に伴うリスクがなくなります。加えて点検用高所作業車が不要で車線規制を行うことなく保守作業を実施できるため、車両や重機燃料の削減などによりメンテナンスコストを約99％削減することができます。(※グラフ2)。グラフ1：CO2削減効果(従来の道路照明との比較)

グラフ2：メンテナンスコスト削減効果(従来の道路照明との比較)

橋梁のみならず適用可能な道路全般において、省エネ効果と年間維持費の削減に貢献します。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：共同開発の「橋梁用広スパン低位置道路照明」が省エネ大賞を受賞(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/eccj.html?pr=002)