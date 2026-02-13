2026新作　水着4件セット ビキニ 　　海外旅行　　OEM 中国義烏専門水着縫製加工工場 卸売　300枚からネーム変更　2月14日　バレンタイン限定　新作　販売開始致します

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに水着ビキニの卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします

日本口座あり、ドアtoドア配達 在庫あり 名入れ印刷可 ネームタグ変更対応

水着 おしゃれ 可愛い 上品 大人 華やか きれいめ 小胸 体型カバー 安定感 スタイル アップ 海外旅行

各種類水着ビキニ ワンピース タンキニ 300枚から受注生産 オリジナルネーム縫付、OEM受注生産対応可日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

