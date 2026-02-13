【研修で浸透する健康経営】若手社員ヘルスリテラシー研修で早期離職と不調を抑え中核人材を育てるプログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘、以下 当社）は、若手社員の自己管理力とストレス対処を育成し、早期離職・不調を抑えながら中核人材の成長を加速する「若手定着・中核人材育成 ヘルスリテラシー×ストレス管理研修（階層別）」の提供を開始しました。

本プログラムは、生活リズム・疲労・ストレスの自己管理を業務行動として定着させ、繁忙期や大型プロジェクト、異動・昇格局面で崩れやすい若手の離脱を防止します。

研修単体で終わらせず、上司の受け止め方、1on1、相談導線と連動して運用できる形に落とし込みます。

提供開始の背景

若手社員は、新入社員期を抜けた後に期待値と業務量、裁量が増える一方で、自己管理の型が固まりきっていないケースが多い層です。この段階で負荷が跳ねると、欠勤・遅刻早退・集中力低下・ミス増加として表面化し、本人の自信低下と評価不安、抱え込みが連鎖します。

結果として、メンタル不調や早期離職・転職につながり、採用費と育成投資の回収が難しくなります。

企業側に必要なのは、若手の離脱が起きやすい局面（繁忙期、異動、評価前後、プロジェクト立上げ）を前提に、自己管理とストレス対処を「行動の型」として標準化し、相談行動と職場運用まで含めて定着させる設計です。

プログラム概要（若手定着と中核人材育成を同時に進める階層別研修）

本プログラムは、新入社員研修で扱う生活習慣（睡眠・疲労・食事・運動・休み方・相談・受診）の要点を押さえつつ、若手特有のテーマを追加して「次の成長段階」に耐える回復力とストレス対処を育成します。

狙いは福利厚生の満足度ではなく、定着と成果継続の両立です。

提供内容

A. 早期離職・転職リスクを下げる若手定着設計

・生活リズム、疲労、ストレスの自己管理を習慣化し、繁忙期の崩れを予防

・抱え込みを防ぐ相談行動の型（誰に、何を、いつ、どう伝えるか）を標準化

・会社の期待行動（報連相、問題の早期共有、業務負荷調整、休み方）まで具体化し、迷わず動ける状態をつくる

B. 次の挑戦に耐えるストレス対処と回復力を育成

・大型プロジェクト、異動・昇格局面に必要な睡眠・回復・集中の設計

・ストレスの言語化（トリガー把握、思考の偏りの整理）と対処（相談、休息、優先順位付け）を訓練

・不調のサインと初動（受診判断、上司・人事への共有、調整依頼）の判断軸を整備

C. 社風理解と行動基準を研修で実装し自走を促進

・価値観や評価と衝突しない健康行動（繁忙期の持ちこたえ方、休憩の取り方、働き方ルール）を明文化

・研修後に職場で再現できるよう、行動計画とチーム運用（1on1・相談導線）へ接続

研修で扱う主要テーマ（例）

・繁忙期の睡眠と回復の設計（寝不足の累積を止める、休日の回復設計）

・ストレスの言語化と対処（トリガー、反応、相談の出し方）

・集中力と生産性の作り方（タスク設計、休憩、カフェイン・食事管理）

・期待行動（報連相、早期共有、抱え込み防止、負荷調整依頼）

・不調サインと初動（受診判断、上司・人事への共有テンプレ）

研修内アウトプット（例）

・自分の離脱リスク（崩れやすい局面）を特定

・来週からの行動を3つに絞って行動計画化

・相談テンプレ（報連相の文面・要点）を作成

期待できる経営インパクト（損失削減と成果最大化）

1）早期離職・不調による採用投資未回収リスクの低減

若手の離脱局面に先回りして自己管理と相談行動を定着させ、休職・離職の芽を早期に潰します。

2）大型案件・繁忙期のパフォーマンス安定化

回復設計とストレス対処ができる若手は、修羅場でも折れにくく、手戻り・品質低下・遅延のリスクを下げます。

3）上司・現場負荷の低減（運用の標準化）

抱え込みが減ることで、問題が早期に共有され、負荷調整や支援が前倒しで可能になります。結果として、育成のやり直しコストを抑制します。

4）KPIで効果検証し、次年度へ反映できる

KPI例：欠勤日数、遅刻早退、繁忙期の残業偏り、プレゼンティーズム（自己申告でも可）、若手離職率、異動後3カ月の不調発生率、プロジェクト遅延・手戻りの発生傾向。企業の課題に合わせて設計します。

導入の流れ（設計から現場定着までの運用）

プログラムについて

- 若手の離職・休職・欠勤、繁忙期の負荷偏り、異動後の不調発生など現状データを確認- 離脱が起きやすい局面（繁忙期、異動、評価前後、プロジェクト立上げ）を特定- 研修で自己管理（睡眠・疲労・食事・運動・休み方）とストレス対処、相談行動、期待行動を教科書化- 参加者が「自分の課題」と「来週からの行動」を3つに絞り行動計画化- 上司向けに受け止め方・声かけ・1on1設計を共有し、相談導線を整備- 1カ月後フォローで障害を特定し行動修正- 3カ月後に欠勤・離職率・プレゼンティーズム等で効果検証し、次年度へ反映

本プログラムは、若手社員の自己管理力とストレス対処を業務行動として標準化し、繁忙期や異動・評価局面の不調と早期離職を抑えながら、中核人材の成長を加速する階層別研修です。

研修で終わらせず、上司の1on1、相談導線、チームの働き方ルールと連動させ、KPIで効果検証できる運用として実装します。

若手の早期離職、繁忙期の崩れ、異動後の不調、プロジェクトの手戻り・遅延が課題の企業様には、現状整理から研修設計、上司巻き込み、1～3カ月フォロー、KPI設計まで一体でご提案します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/