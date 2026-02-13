【3月23日(月)19:00～開催】採用しても辞める時代に終止符｜採用人事が本音で語る“辞めない組織”をつくる人事交流会を渋谷で開催

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年3月23日(月)19:00～縁の本田代表・折高取締役主催で、採用コストをムダにしない「辞めない人事」のつくり方について学べる交流会を開催すると発表した。

2026年3月23日(月)19:00～辞めない組織をつくる「採用と定着」のリアル人事採用交流会

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4841726/view

成長を止めない「辞めない組織」のつくり方

慢性的な人材不足と高度人材の売り手市場が続く中、企業成長の最大のボトルネックは「採用」にあります。本イベントでは、「辞めない組織」をつくるための設計思想と仕組みづくりを共有。社長自ら採用を行っている企業や、人事不在のスタートアップ、部門採用に課題を抱える責任者など、決裁者同士でリアルな成功事例と失敗談を持ち寄ります。単なる名刺交換ではなく、採用コストを無駄にしないための“定着前提の採用戦略”を学ぶプチセミナーも実施。採用ブランディング、選考設計、入社後フォローまで、明日から実践できるヒントを持ち帰れる内容です。人材獲得競争が激化する今こそ、「採用できる会社」から「辞めない組織」へ。2026年の組織成長を左右する一夜となります。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月23日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4841726/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社縁 代表取締役 本田 正和

海外専門学校卒業後、個人事業主として開業、3.5年間に渡りコミュニティ事業運営。 その後、2013年に株式会社リクルートへ転職、東京23区内売買領域に携わる地場不動産会社を対象に広告営業として従事。2016年に株式会社Hajimariに入社。 ITエンジニアの業務委託マッチング事業の立ち上げ、人事機能の立ち上げを兼務。 新卒/中途採用を行い10→130名規模に至るまでの採用業務に従事。プロフェッショナル人事のマッチング事業 営業統括責任者として累計200社以上の人事課題解決支援に従事。兼務にて経営者及び人事担当向けメディア運営責任者として100名規模のセミナーを毎月2回の頻度で企画開催。2022年6月に株式会社縁を設立。 "誰もが働きがいのある社会を創る。持続可能な経済発展に貢献する。"をビジョンに、「人が辞めない、強い組織づくり」を採用面から支援する採用代行支援サービス「TACHiAGE」を運営。

株式会社縁 取締役 折高 一平

SaaS営業として東証プライム上場企業に入社し、プロダクトセールス→ソリューションセールスを経験。顧客の潜在課題を浮き彫りにすること と 課題に合わせたソリューションの構築を得意とし、個人で年2億3000万円を売上。これまで「病院・製薬・不動産・人材系・SI・印刷・メディア・BtoB Saas」等の多岐に渡る業界で営業を経験。月200名以上の経営者と交流。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/