『さくら咲く東京ばな奈』8個入が通販受付開始！卒業やお引越し…別れの季節に感謝を伝える桜満開スイーツ

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、2026年2月12日(木)より公式オンラインショップで『さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」 さくら香るバナナ味 8個入』の注文受付を開始いたします。

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

“東京の美しい春爛漫”をテーマに誕生した『さくら咲く東京ばな奈』。桜の名所が多い東京らしく、見ても桜、味わっても桜な一品です。この度、国際線の空港限定で販売していた8個入が販売店舗を拡大。桜満開の東京ばな奈で、一足お先にお花見気分を味わって！

国産米粉でもっちりふんわり。桜に染まる東京ばな奈

「さくら」の焼き印が押された可愛い桜模様のスポンジケーキは、国産米粉でグルテンフリー(※)。小麦アレルギーの方や小麦が合わない方にも安心してお楽しみいただけます。中には、とろ～り桜が香るバナナカスタードクリームがたっぷり。東京ばな奈が、桜の香りと一緒に春の訪れを告げてくれます。卒業やお引越しが続くシーズン、お世話になったあの人へ、感謝を伝える贈り物としてもぜひどうぞ。

※本品は小麦粉を含む製品と共通の設備で製造しております。

商品情報

【商品名】さくら咲く東京ばな奈「見ぃつけたっ」 さくら香るバナナ味 8個入

【価 格】1,350円(本体価格1,250円)

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

2026年2月12日(木)10:00～受付中

● 公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cb-sakura/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cb-sakura/)



● パクとモグスイーツショップ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016275/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016275/)



●パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4b5a4afa4.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4b5a4afa4.html)

2026年2月13日(金)10:00~受付開始

●パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnn-sakura/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnn-sakura/)

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了いたします。

お取り扱い店舗も拡大いたします ～3月末ごろまで

◆販売中

東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)

◆2026年2月17日(火)～

東京タワー(TOKIO333)

◆2026年3月2日(月)～

東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

※販売開始日は前後する場合がございます。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日