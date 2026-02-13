anello(R)が考える、“シーンをアシストするバッグ”「選ばれる理由」は、いつも使う人の日常の中にある。

株式会社キャロットカンパニー

20年間培ったブランド哲学とグローバルな成長の先

株式会社キャロットカンパニー（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉田 剛）が展開するユニセックスバッグブランドanello（アネロ）は、2005年のブランド誕生から2025年で20周年を迎えました。

ブランド名がイタリア語で「年輪」を意味する通り、「年輪のように少しずつ、長く成長を重ねていきたい」という願いを込めてスタートしました。

そんな中、時代と共に人々のバッグに対する考えや、生活様式の変化を日々感じております。

新コンセプト「Scene Assist」のもと、anello(R)はこれからも日常生活に寄り添い、ユーザーの様々なライフシーンを支えるバッグ作りをさらに強化してまいります。

今回のリブランディングは国内にとどまらずグローバルに展開され、コンセプト、タグラインの刷新、商品開発への反映、公式ECのリニューアル、店舗内装のリニューアルなどを通じて、

「Scene Assist」の世界観を体現していきます。

新しいラインナップコレクションページはこちらから

URL：https://www.carrot-online.jp/f/2026spring_collection-anello(https://www.carrot-online.jp/f/2026spring_collection-anello)

ブランド公式サイトはこちらから

URL：https://www.anello.jp/(https://www.anello.jp/)

「Scene Assist（シーンアシスト）」という考え方の背景

anelloのプロダクト設計の根底にあるのは、

バッグは「持つもの」ではなく、「行動をアシストする道具」だという考え方です。

大きく開いて中身が見渡せる構造、

荷物が増えても型崩れしにくい設計、

性別や年齢、服装を選ばないニュートラルなデザイン。

トラベルや子育てといった生活シーンの声を反映し、

価格と品質のバランスにも向き合ってきました。

これらは単なる機能ではなく、

その日をストレスなく過ごすための設計思想として積み重ねてきたものです。

結果としてanelloは、

「気づけばいつも手に取っている」

「用途を説明しなくても使える」バッグとして支持されてきました。

今、あらためてブランドを再定義する理由は、

生活様式や市場環境の変化により、

バッグやブランドに求められる意味が広がっているからです。

anelloは、見た目を刷新するためのリブランディングではなく、

これまでの価値を今の言葉で捉え直すことを選びました。

「そのデザインは、日常を先へ運べるか。」

この問いに向き合いながら、

これからもanelloは、

流行だけではなく“使うシーンをアシストするバッグ”をつくり続けます。

シーン発想から生まれた、５つのラインをご紹介

新しいコンセプトである「Scene Assist（シーンアシスト）」を体現するべく、５つのラインナップを設けた商品開発を行う。

1.EXPAND（エクスパンド）ライン

anelloのトラベルシーンを中心とした商品ラインの【EXPAND（エクスパンド）】

旅といってもそのシーンはさまざま。

気軽な1泊2日の旅行もあれば、長い旅もある。

国内なのか、海外なのか。一人なのか、家族と一緒なのか。

それぞれ必要なサイズ、アイテム、機能など選ぶバッグは変わるはず。

EXPANDは多様な旅のシーンを想像した、機能性を兼ね備えたトラベルライン。

旅先で出会う景色や人々。そんな出会いのお供に、自分の好奇心を一歩先へと進めてくれるバッグです。

2.mate（メイト）ライン

子育てを「手伝う」から「分かち合う」へ。そんな時代に寄り添う、

anelloのペアレンツバッグを中心とした商品ライン【mate（メイト）】

目指したのは、性別を問わずシェアできるデザインと、子育てを軽やかにする機能性。

さまざまな子育てに携わるシーンはもちろん、普段のお出かけにも使えるデザイン。

見た目以上の軽さと大容量、物の出し入れのしやすさ、持ち手のついたベビーボトルが入るポケットなど、実際の子育て世代の声を聞きながら商品を開発。

「シンプルだけど機能的」「ユニセックスで持てる」どんなスタイルでも持ちやすく、シェアしたくなるバッグを提案します。

3.CONVERT（コンバート）ライン

anelloの仕事、通勤、通学を中心とした商品ラインの【CONVERT（コンバート）】

毎日使うものだからこそ、服装を選ばないデザイン性、毎日使っても安心な耐久性。

ノートPCやタブレット端末を安全に保護する専用ポケット。

折り曲げたくないA4書類を美しく収める収納スペース。

急な雨にも対応できる撥水・耐水機能。

バッグの中を常に整頓できるファスナーポケットやペン用ポケット。

ビジネスシーンに必要な機能を搭載。現代のビジネスシーンをバッグでサポートできる商品を目指します。

4.FIT（フィット）ライン

買い物、カフェ、フェスやイベントなど、日常のあらゆるシーンに。

anelloの【FIT（フィット）】は日々の生活をよりアクティブに、そしてストレスフリーに楽しむためのバッグラインです。

そんな想いから、日常にフィットする使い勝手の良いバッグ。

「人と外を繋ぐ存在」として、毎日使いたくなる使い勝手の良さを。荷物が多い日も、身軽に歩きたい日も、あなたの動きに心地よく寄り添います。リュックからミニショルダーまで豊富なカラー、機能を取り揃えました。

5.NATIVE（ネイティブ）ライン

anelloのアイコン商品、口金バッグの定番を揃える【NATIVE（ネイティブ）】

2014年に”がま口”の発想から生まれた口金バッグは、シリーズ累計1230万個を突破した

ベストセラー商品。

大きく開く開口部が、見やすさと出し入れのしやすさを実現、大容量で安心な収納力の高さ、

豊富なアイテムとカラー展開など、リピーターが非常に多いことも特徴です。

お仕事から子育てまで、さまざまなライフスタイルに寄り添い、常に進化を続けてきた口金バッグ。

これからも進化を続ける口金バッグをお楽しみください。

anello 取扱店舗について

【公式オンラインストア】

https://www.carrot-online.jp/

【オフィシャルストア】

https://www.carrot-online.jp/f/shop_list

店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋

所 在 地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 1F

営業時間 : 11:00-20:00

店 舗 名 ：anello(R) SHINSAIBASHISUJI（心斎橋筋）

所 在 地 ：大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番3号 プレリー心斎橋筋ビル1F

営業時間 : 11:00-20:00

【公式instagram】

@anello_bag

https://www.instagram.com/anello_bag/

【公式X(旧Twitter)】

＠anello_official

https://twitter.com/official_anello

【公式TikTok】

@anello_official

https://www.tiktok.com/@anello_official

会社概要

■商号：株式会社キャロットカンパニー

■代表者：代表取締役 吉田 剛

■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F

■設立：1988 年4 月

■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anelloGRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、

袋物、財布、傘(untule(R)) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売

■資本金：1,000 万円