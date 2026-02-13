アウトバウンドコールシステム『lisnavi』が、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のコールセンターシステム（アウトバウンド）カテゴリ3部門において1位を受賞

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）が、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のコールセンターシステム（アウトバウンド）カテゴリにおいて、「小売/流通/商社系部門」「メーカー/製造系部門」「サービス/外食/レジャー系部門」の3部門で1位を受賞したことをお知らせいたします。

「BOXIL資料請求数ランキング」とは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間におこなわれた資料請求数（※2）を基に選出しています。

（※1）SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

（※2）資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

受賞内容

『lisnavi』は、コールセンターシステム（アウトバウンド）カテゴリにおいて、3部門にて1位を受賞いたしました。

この度の第1位獲得は、対象期間内において、該当業界のユーザーから最も多くの資料請求をいただいたサービスとして選出されたものです。

小売/流通/商社系部門：第1位

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-outbound_call_center/?segmentType=retail_distribution_trading

メーカー/製造系部門：第1位

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-outbound_call_center/?segmentType=manufacturing

サービス/外食/レジャー系部門：第1位

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-outbound_call_center/?segmentType=service_eating_out_leisure



私たちScene Liveは今後も「“新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260213

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260213