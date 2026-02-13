センバツの見どころ満載！「報知高校野球３月号」2月13日発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、第98回センバツ高校野球大会（3月19日開幕・阪神甲子園球場）の見どころを満載した「報知高校野球３月号」（税込み定価950円）を２月13日から順次、全国で発売します。全国の書店、主要インターネット書店、ＥＣサイトのショップ報知（https://shop.hochi.co.jp）などでお買い求めいただけます。書店でのお取り寄せも可能。ＹＣ（読売新聞販売店）でもご注文を承ります。

ヒーロー集結「イイじゃん！」

第98回センバツ高校野球大会に出場する32校が決定。高校通算32本塁打、投げても最速１５２キロの山梨学院・菰田陽生投手や昨年センバツ優勝右腕の織田翔希（横浜）、同夏の甲子園優勝左腕・末吉良丞（沖縄尚学）ら「イイじゃん！」と言いたくなるような逸材たちが一挙集結。その魅力に迫ります。

表紙は山梨学院・菰田を筆頭に高校通算24本塁打の九州国際大付・牟礼翔、花巻東の古城大翔＆赤間史弥の両スラッガー。インパクト十分の強打者たちに大会への意気込みを聞いています。また今大会は「ＤＨ制元年」。出場32校の監督に戦略などを熱く語ってもらっています。好評の顔写真付きの出場32校全638人の選手名鑑＆戦力分析、大会展望座談会、注目校ルポなど話題たっぷり。センバツ観戦を楽しむガイドとなっています。

センバツ以外の特集も充実。球春恒例企画「公立魂」では、1979年に公立勢で唯一、春夏連覇を達成した箕島（和歌山）など全国各地から３チーム（連合含む）＆８選手をクローズアップ。進路特集「ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ」では、高卒即、大リーグ挑戦を決断した若者にもピックアップしました。

春を待ちわびる高校野球ファンの皆様にとっても必携の一冊です。

<出版概要>

タイトル：「報知高校野球2026年３月号」

発売日：2026年2月13日（金）

定価：950円（本体 864 円+税）

出版：報知新聞社

体裁：AB判・164ページ

販売：《店頭》全国の書店、YC（読売新聞販売店）

《オンライン》ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/ 各種インターネット書店

▶スポーツ報知高校野球情報

https://hochi.news/baseball/hsb/

■「報知高校野球」について

報知新聞社が発行する1978年創刊の高校野球専門誌。

１月号（11月発売）：秋季大会レビュー＆センバツ大会出場校予想／春の注目選手＆注目校

３月号（２月発売）：センバツ大会プレビュー！出場選手名鑑（顔写真付）注目校＆注目選手

５月号（４月発売）：センバツ大会詳報＆ヒーロー選手／夏の注目選手＆注目校

７月号（６月発売）：夏の全49地方大会展望＆甲子園代表校予想／春季大会戦績

９月号（８月発売）：夏の甲子園大会詳報＆ヒーロー／秋の注目選手＆注目校