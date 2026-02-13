地球に暮らす私たちの1年、1日の生活リズムに深く関わる太陽と月。2つの星から地球と宇宙を知ろう。専門家がわかりやすく解説！

株式会社誠文堂新光社

理科が好きになるビジュアルブック「子供の科学サイエンスブックスNEXT」シリーズ

第24弾となる今作は「太陽と月」がテーマ。

もっとも身近で不思議な2つの星、太陽と月の基本について専門家がわかりやすく解説します。

太陽と月は、地球に暮らす私たちの1年、1日の生活リズムに深く関わっています。

ふたつの星を知ることは、地球や宇宙について知ることにつながります。

また、太陽と月は小学校の理科の単元でも扱われます。

太陽と月の動きをきちんと理解することは、その後の科学の学びにも重要です。

特に月の満ち欠けはつまづきやすい項目ですが、月は満ち欠けと位置の関係がはっきりしているので、天体の位置を学ぶ上でとても重要な自然の教育素材です。

イラストや写真をふんだんに使った本書で、楽しく学びましょう。

太陽と月の最新探査をはじめ、天文学の最先端の研究もたっぷり紹介！

また、今後の日食や月食のスケジュール、美しい天体写真なども掲載しています。

これからますます宇宙への人類進出が進む背景に、必須教養ともいえる太陽と月をもっと身近に感じれば、宇宙がもっと近くなります。

子供の科学サイエンスブックスNEXTとは…

今知りたい科学の話題から子供に人気のテーマまで、多数のラインナップを揃えた名作ビジュアルブックシリーズが、生まれ変わりました!!

動画コンテンツも収録し、科学の世界を豊富な写真やイラストで紹介しています。

生き物、自然、宇宙、テクノロジーなど、続々ラインナップ予定！

小中学生向け。総ルビ。

【著者プロフィール】

縣 秀彦（アガタ ヒデヒコ）

1961年生まれ。自然科学研究機構国立天文台准教授・天文情報センター普及室長。科学教育研究と科学普及活動に力を入れており、書籍や企画監修などの実績多数。元学校教諭。

【書籍概要】

シリーズ名：子供の科学サイエンスブックスNEXT

書 名：身近な星を知ろう！ 太陽と月

著 者：縣 秀彦

仕 様：B5変判、80ページ

定 価：2,750円（税込）

発売日：2026年2月26日（木）

ISBN：978-4-416-52569-2

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/kids/97287/

