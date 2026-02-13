SNS総フォロワー150万人超の美容クリエイター・たけたろうが初プロデュース“高濃度ビオチンサプリ”をリリース

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李 晟在、以下「WOWs」）に所属する美容系クリエイター・たけたろう（SNS総フォロワー数150万人以上）が、自身初となるブランド「mamome（マモミー）」を発表いたしました。

「mamome」は、日々の美容ケアを“自分を守るお守り”のような存在として捉え、美容を意識した栄養設計をもとに開発されたブランドです。

ブランド第一弾商品として、高濃度ビオチン配合サプリ「Hi High B Care」を、2026年2月13日（金）より販売開始いたします。

開発背景｜自分自身の悩みから生まれた、"心からおすすめできる" サプリ

自称“コスメ消費量日本一”を掲げ、数多くの美容アイテムを試してきたたけたろう。



自身の美容に関する悩みをきっかけにビオチン配合サプリを取り入れた経験から、「本当に心からおすすめできるものを、自分自身の手でつくりたい」という想いが芽生え、本プロジェクトはスタートしました。美容と真摯に向き合う中で感じてきたのは、



「忙しい日常の中で、自分自身を労る時間が後回しになってしまう人が多い」という現実です。



美容のコンディションの変化が、気分や自信にまで影響を及ぼしてしまう

そんな瞬間を、多くの人が経験しています。

「mamome」には、“自分自身を守る”という発想のもと、毎日の生活の中で無理なく取り入れられ、そっと寄り添える存在でありたいという想いが込められています。

mamomeとは｜「守る」＋「me（わたし）」から生まれたブランド

ブランド名「mamome（マモミー）」は、日本語の「守る」と英語の「me（わたし）」を掛け合わせた造語です。

美容も、気持ちも、そっと包み込む

毎日を頑張る自分のための

“お守り”のような存在

そんなイメージを軸に、成分設計・パッケージ・世界観まで一貫して開発されています。

商品特長｜こだわり抜いた成分設計

「Hi High B Care」は、ビオチンを中心に、美容を意識する方の毎日に寄り添う栄養設計を特徴としています。

主な特長

- 1粒あたり5,000μgのビオチンを配合- 栄養機能食品（ビタミンB2）※ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です- ビタミン・ミネラルを含む複合的な栄養設計- 美しい身体と輝く毎日をイメージした美容サポート成分を配合- 1日1粒を目安に続けやすい設計

※本商品は健康食品であり、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

プロデューサー・たけたろうについて

自称コスメ消費量日本一の美容系クリエイター。

忖度のない消費者目線のレビューと、独自のメイク表現が支持を集め、SNS総フォロワー数は150万人以上。

YouTube・TikTok・Instagramを中心に、美容感度の高い若年層女性から圧倒的な支持を得ています。

YouTube：https://www.youtube.com/@taketaroutime(https://www.youtube.com/@taketaroutime)

TikTok：https://www.tiktok.com/@taketaroutime(https://www.tiktok.com/@taketaroutime)

Instagram：https://www.instagram.com/taketaroutime/(https://www.instagram.com/taketaroutime/)

商品概要

ブランド名：mamome（マモミー）

商品名：Hi High B Care（ハイハイビーケア）

内容量：30粒

販売：2026年2月13日（金）20:00~

価格：単品 3,680円＋送料300円（税込）

定期初回 2,980円（税込/送料込）

定期2回目以降 5,680円（税込/送料込/2個セット）

販売ページ：https://mamome.jp/

会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。所属する国内トップクラスのTikTokクリエイターを強みに、クライアント企業様のプロモーション支援からBtoC事業まで、クリエイタードリブンな事業運営を行っています。画一的な育成ではなく、それぞれの才能に向き合うパートナーとして、企画・ブランド・プロジェクト・事業開発まで多岐にわたる価値を創出しています。

会社名：株式会社WOWs

代表者：代表取締役CEO 李晟在

設立：2025年9月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19-18 コマツローリエビル9階

事業：クリエイターエージェンシー

URL：https://wows-agency.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社WOWs 広報チーム

Email：pr@wows.co.jp