被災地釜石と能登を繋ぐフェアトレードコーヒー店「Happiece Coffee Laboratory」東日本大震災から15年の節目 3.11 正式OPEN

東日本大震災後、キッチンカーにより被災地にフェアトレードコーヒーを広め、能登半島地震の被災地でも活動してきたHappiece Coffee（ハピスコーヒー｜所在地 : 岩手県釜石市、代表 : 岩鼻伸介）による初めての固定店舗「Happiece Coffee Laboratory（ハピスコーヒーラボラトリー）」は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日、釜石大観音仲見世通りに正式にオープンする運びとなりました。

能登半島地震被災地と釜石とを繋ぐ交流拠点をつくるためのクラウドファンディングでは、331名の方々から約380万円のご支援をいただきました。

皆さんのご支援を活用し、Happiece Coffeeが大切にする「フェアトレード」と「被災地支援」を両輪とした実験的な空間として、釜石から持続可能な社会のあり方を発信してまいります。

なお、当日は2時46分の黙とうが終わるタイミングで開店し、コーヒーの無償提供を行います。

Happiece Coffee Laboratoryのコンセプト

Happiece Coffee Laboratory（ハピスコーヒーラボラトリー）は、フェアトレードコーヒーの研究・発信拠点であり、同時に、東日本大震災の被災地・釜石と、能登半島地震の被災地をオンラインでつなぐ双方向交流の拠点としての役割も担います。

予約制のコース仕立てで味わう”コーヒー体験”を提供し、地方のまちにおいても、フェアトレード/スペシャルティへの理解を深め、店主のライフワークである復興支援の拠点として、災害多発時代のつながりの形を発信します。

また、多くの方々に親しんでいただいているキッチンカー営業も継続して行っていきます。

固定店舗開店にあたって

- 研究所（Laboratory）焙煎・抽出・器具・ペアリングを検証し、常に最適解を更新します。- フルコース型の体験複数のコーヒーをコース仕立てで提供しながら、その味わいだけでなく、背景・作法・ストーリーまで“フルコース”で楽しんでいただきます。- 社会性フェアトレードの普及、被災地支援（能登・東北）を継続発信する“つながりの拠点”です。- コーヒー文化の醸成都市部に比べると有名チェーン店などが少ない地域において、コーヒーがもたらす豊かな時間の過ごし方を発信します。【グランドオープン日の背景】

3月11日は多くの人にとって特別な日ですが、「黙とうのあとの時間をどう過ごせばいいか分からない」という声も少なくありません。

店主は、この日に何をすればいいか悩んでいる人たちが、気軽に集まり、あの日に思いを馳せながらコーヒーを飲める場を作りたいと考え、この日をオープン日に選びました。

【「あの日のコーヒー」を店舗で提供する意味】

釜石出身で、震災当時、東京で働いていた店主は、避難所で凍え、不安でいっぱいだった人たちにコーヒーを淹れてあげたかったという想いをずっと抱えてきました。

この悔しさが、Happiece coffeeの出発です。

自らの原点である「あの日のコーヒー」を、15年後の3月11日に無料でおふるまいします。

これまではキッチンカーで届けてきましたが、固定店舗という「居場所」ができることで、震災を経験した方々や、能登の被災地を想う方々が、店主や他のお客さまと自然に言葉を交わせるコミュニケーションの場となります。

【能登と釜石を繋ぐ】

現在も能登半島地震の被災地でコーヒーを提供する活動を続けている縁から、当日は能登の被災者の方が釜石へ駆けつけ、オープン初日をお手伝いいただく予定です。

Happiece Coffee（ハピスコーヒー）

Happiece Coffee（ https://happiece.com/ 所在地：岩手県釜石市、代表：岩鼻伸介）は岩手県釜石を中心に三陸海岸一帯で展開する移動式コミュニティカフェです。

顔が見える商品とフェアトレードにこだわった世界各地の上質なコーヒー豆を自家焙煎し、丁寧に抽出してご提供しております。

店舗情報

Happiece Coffee Laboratory（ハピスコーヒーラボラトリー）

〒026-0002 岩手県釜石市大平町3-9-1［釜石大観音 仲見世通り］

オープン : 2026年3月11日

営業日 : 固定店舗 週2～3日（予約制｜予約はwebサイト(https://happiece.com/)から）

キッチンカー 週2～3日（※営業日はSNS／webサイトで告知）

お問い合わせ

webサイト(https://happiece.com/)

X（旧Twitter）(https://x.com/Happiece_Coffee)

Facebook(https://www.facebook.com/HappieceCoffee)

Instagram(http://instagram.com/happiececoffee/)