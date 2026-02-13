J-Startup WEST事務局

オープンイノベーションによる新事業開発は多くの企業で広く活用されて

きた手段ですが、協業先は見つけられるものの、その先の事業開発に苦労

されていませんか？本セミナーでは、中国地方の中堅中小企業が、自社の

事業開発を構想から検討し、協業先とのPoC計画までを作成した実例をそ

のプロセスとともに発表します。

中国地方の新規事業に取り組む中堅・中小企業、今後協業に取り組む意向

のスタートアップ、新規事業開発やオープンイノベーション推進に取り組

む行政・支援機関の方などにお勧めです。

【日 時】3/2(月) 14:00～17:30 ※13:30受付開始

【開催場所】中国経済産業局 第１会議室

（広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎２号館２階）

【定 員】会場：50名／オンライン視聴（zoom）：50名

【参 加 費】無料

【プログラム】

1．基調講演「オープンイノベーションのブレイク・ザ・バイアスについて」

GOB株式会社 取締役Founder 山口高弘

2．トークセッション「オープンイノベーションの意義・進め方」

GOB株式会社 取締役Founder 山口高弘

中国経済産業局 地域経済部イノベーション推進課長 高城幸治

3．【成果発表】各企業の取り組み発表

アンデックス株式会社 新事業業態案「仮設空間設備事業」

今井産業株式会社 ※新事業業態案（後日掲載）

楠原壜罐詰工業株式会社 新事業業態案「地域の食品を活用した食品事業」

島根電工株式会社 新事業業態案「地域活性化事業」「高齢者支援事業」「建設業界人財育成事業」

【申込方法】こちらのURLから申込フォームへご記入ください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chugoku-keieishien/260302

【申込締切】2/25(水)18:00

【問合せ先】GOB 株式会社（担当：葛原）

メールアドレス：aya.kuzuhara@gob-ip.net

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽

https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/event/innovation/260123.html