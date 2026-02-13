J-Startup WEST事務局

オープンイノベーションによる新事業開発は多くの企業で広く活用されて


きた手段ですが、協業先は見つけられるものの、その先の事業開発に苦労


されていませんか？本セミナーでは、中国地方の中堅中小企業が、自社の


事業開発を構想から検討し、協業先とのPoC計画までを作成した実例をそ


のプロセスとともに発表します。


中国地方の新規事業に取り組む中堅・中小企業、今後協業に取り組む意向


のスタートアップ、新規事業開発やオープンイノベーション推進に取り組


む行政・支援機関の方などにお勧めです。



【日　　時】3/2(月) 14:00～17:30　※13:30受付開始


【開催場所】中国経済産業局　第１会議室


　　　　　　（広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎２号館２階）


【定　　員】会場：50名／オンライン視聴（zoom）：50名


【参 加 費】無料


【プログラム】


　1．基調講演「オープンイノベーションのブレイク・ザ・バイアスについて」


　　GOB株式会社　取締役Founder　山口高弘


　2．トークセッション「オープンイノベーションの意義・進め方」


　　GOB株式会社　取締役Founder　山口高弘


　　中国経済産業局　地域経済部イノベーション推進課長　高城幸治


　3．【成果発表】各企業の取り組み発表


　　アンデックス株式会社　新事業業態案「仮設空間設備事業」


　　今井産業株式会社　※新事業業態案（後日掲載）


　　楠原壜罐詰工業株式会社　新事業業態案「地域の食品を活用した食品事業」


　　島根電工株式会社　新事業業態案「地域活性化事業」「高齢者支援事業」「建設業界人財育成事業」


【申込方法】こちらのURLから申込フォームへご記入ください。


https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chugoku-keieishien/260302


【申込締切】2/25(水)18:00


【問合せ先】GOB 株式会社（担当：葛原）


　　　　　　メールアドレス：aya.kuzuhara@gob-ip.net



▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽


https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/event/innovation/260123.html