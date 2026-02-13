生成AIを駆使して起業を目指す女性のためのアクセラ「RAISE HER」第2期デモデーをGoogle Japan本社で開催

一般社団法人Women AI Initiative Japan

一般社団法人Women AI Initiative Japan（所在地：東京都渋谷区、代表理事：國本 知里、以下、WAIJ）は、2026年1月31日（土）、Google Japan本社（渋谷ストリーム）にて、女性起業家のためのアクセラレーションプログラム「RAISE HER」第2期のデモデー（成果発表会）を開催いたしました。

本プログラムは、東京都が主催するスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」との協定事業として実施されたもので、生成AI分野での起業を目指す女性27名が、約半年間にわたりMVP（最小限の実用的プロダクト）の開発と事業検証に取り組んできました。当日は講師・メンターを含め約50名が来場し、受講生18名が登壇してピッチを披露しました。

「RAISE HER」は、起業未経験の女性でもAIを駆使してプロダクト開発から事業化に挑戦できるよう設計された実践型アクセラレーションプログラムです。第2期では、2025年8月から半年間、月2回・全12回のオンライン講義に加え、エンジニアメンターやビジネスメンター、VCとの個別メンタリング、受講生同士のピアメンタリングの機会を提供してまいりました。

期間中、新しくリリースした生成AIのツールを活用したMVP開発のデモをはじめ、ターゲット選定・マーケティング戦略・事業計画書や資本政策の作成など、事業の立ち上げに必要な実務を包括的に伴走支援してまいりました。

■ デモデー概要

・日時：2026年1月31日（土）13:45～18:00

・会場：Google Japan本社（東京都渋谷区渋谷3丁目21－3 渋谷ストリーム）

・来場者数：約50名（講師・メンター含む）

・内容：受講生によるピッチ（予選・決勝）、審査、表彰式、懇親会

デモデー冒頭では、東京都副知事の松本明子氏にスピーチをいただきました。東京都が2024年夏に策定した「東京都AI戦略」や、全国の自治体として初めて制定された「雇用就業の場における女性の活躍を推進する条例」について言及し、「AIを活用する女性という両方をお持ちの皆さんを全力で応援していきます」とエールを送っていただきました。

受講生27名のうち、当日参加をした18名全員がピッチに挑み、上位6名が決勝に進出、上位3名と特別賞を決定いたしました。

■ 受賞結果

【ゴールド賞（1位）】南條 詩織さん ― BCP支援ツール「もしもクラウド」

企業の防災・事業継続計画（BCP）領域での実務経験をもとに、災害時の初動対応を支援するAIツールを開発。多くの企業でBCP担当者が少人数で対応を迫られている課題に着目し、LINEを活用した直感的な操作性とBIダッシュボードによるデータの可視化を両立。

【シルバー賞（2位）】蓑口 恵美さん ― 広報業務効率化AIツール「PR Capital」

VC・PR会社・スタートアップと、15年間で100社以上の広報を支援してきた経験から、専任の広報担当者を置けない企業に向けたAIツール「PR Capital」を開発。SlackやGoogleドライブなど既存の業務ツールと連携し、社内に散在する情報を自動で収集・整理したうえで、プレスリリースやSNS投稿案を生成する機能を搭載。

【特別賞（RAISE HER賞）】若旅 多喜恵さん

プログラム期間中、受講生同士の自主勉強会の企画やコミュニティの活性化に尽力し、RAISE HERの「共創」の精神を体現した存在として特別賞が贈られました。

■ 今後の展望

デモデー当日は、来場者から受講生の発表内容に対して「技術的な完成度が高い」「すぐにビジネスになるプロダクトが揃っている」といった高い評価が寄せられました。

RAISE HERの第3期以降の開催は現時点では未定ですが、2期にわたるプログラム運営を通じて、生成AIを活用したプロダクト開発において受講生がつまずきやすいポイントに即座に対応できるメンター体制、AIドリブンな事業開発に精通した講師陣による実践的な講義カリキュラム、そして受講生同士が学び合うコミュニティ運営のノウハウが蓄積されました。

WAIJでは、こうした知見を活かし、生成AIを活用した人材育成・事業開発支援プログラムを提供してまいりたいと考えております。生成AIを駆使した研修・リスキリングプログラムの導入を検討されている自治体のご担当者様、企業のリスキリング推進ご担当者様、社内新規事業部門で生成AIを活用したプログラムをお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

