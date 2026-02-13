【大阪・梅田】3/15（日）障がい者のための就職・転職フェアSMILE≪朝日新聞社グループ主催≫★前回は133名が参加★【2027新卒/2026新卒・第2新卒・中途対象】大手・優良企業が参加

株式会社朝日エージェンシー

2026年度までに障害者法定雇用率は2.7％へと段階的に引き上げとなり、障がい者の就業意識が一層高まる中、ダイバーシティの観点から企業側も多様な人材が活躍できる職場づくりを進めています。

その中で障がい者採用を積極的に推進している企業と求職者の出会いの場を創出するため、朝日新聞社メディア事業本部後援のもと2018年より首都圏にて『障がい者のための就職・転職フェアSMILE』を定期的に実施しています。首都圏の開催では毎回300名前後の来場者が訪れる、大規模就職転職フェアとなります。

今回は3月15日（日）大阪駅、梅田駅から直結でアクセスのよいハービスホールにて開催。関西圏で就労を志向する障がいをお持ちの方と企業との出会いを創出いたします。本企画はWEB告知に加えて、社会的に大きな影響力をもつ朝日新聞でも告知を展開。WEB、SNSなどメディアミックスにより情報を拡散。各種学校や就労支援機関等にもチラシ・ポスターを掲示し、多方面から就職、転職希望層にアプローチして来場を促進します。朝日新聞グループ企業として、多様な人材が活躍する社会の発展に貢献していけますよう、本企画は今後も継続して開催していく予定です。

フェア公式サイト：https://smile-fair.com/event/osaka/(https://smile-fair.com/event/osaka/)

====＜おすすめポイント＞====

★入場無料、入退場自由、服装自由

★手話通訳者・要約筆記者・看護師が待機。休憩スペース有。

★学生向け就活ガイドブック【学生限定プレゼント】

障がい学生の就活の進め方のポイントや大手優良企業の募集要項など

就活お役立ちコンテンツが充実した冊子を無料配布

★キャリアコンサルタントによるキャリア相談コーナー（新卒/中途）、

社労士による障害年金相談コーナー設置（相談無料）

★本フェア公式サイトより事前予約の上、当日1ブース以上訪問された方全員に

QUOカード500円分プレゼント！ ※QUOカードは当日13時15分以降のお渡しとなります。

★当日3ブース以上ご訪問の方には、素敵なプレゼントをご用意！

====================

＜開催概要＞

【日時】2026年3月15日（日）12：00～16：30（受付開始11：30／最終受付16：00）

※混雑が予想されるため、早い時間（13時以前）でのご来場をお勧めしています。

【出展企業※50音順】大手優良企業が参加

ANA関西空港株式会社

株式会社カプコン

ダイワロイネットホテルズ株式会社

株式会社竹中工務店

東京海上日動火災保険

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本)

三菱重工業株式会社

株式会社レンタルのニッケン 他参加予定

【対象】2027/2026新卒・第二新卒・中途、障害者手帳をお持ちの方・申請中の方・申請予定の方

【会場】 ハービスホール（大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2F）

電車でお越しの方

○阪神戦「大阪梅田」駅 西改札より徒歩6分

◯大阪メトロ

四つ橋線「西梅田」駅 北改札より徒歩6分

御堂筋線「梅田」駅 南改札より徒歩10分

谷町線「東梅田」駅 北改札より徒歩10分

◯JR

各線「大阪」駅 桜橋口より徒歩約7分

東西線「北新地」駅より徒歩10分

◯阪急線「大阪梅田」駅より徒歩15分

お車でお越しの方

○ハービスOSAKA内の地下駐車場(有料)をご利用ください。



【持ち物】エントリーシート必須、履歴書および職務経歴書（推奨）、障害者手帳（お持ちの方）

※エントリーシートは公式サイトからダウンロードが可能です。当日会場でも記入できます。

【参加方法】

公式サイトより事前予約のうえ、お気軽にお越しください（当日来場も可）。

「スマイルフェア 大阪」で検索！

【出展・見学希望の御担当者様へ】

★障がい者のための就職転職フェアの出展企業を受付中です。

開催予定

＜2026年＞

3月7日（土）東京／大手町三井ホール ※完売

3月15日（日）大阪／ハービスホール

3月20日（祝金）名古屋ミッドランドホール ※完売

6月6日（土）東京／大手町三井ホール

10月4日（日）大阪

10月10日（土）名古屋

10月17日（土）東京／大手町三井ホール



ご興味のある法人様は下記メールアドレスよりお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

法人名：株式会社朝日エージェンシー 障がい者のための就職・転職フェア「スマイル」事務局

所在地：〒104-0032東京都中央区八丁堀4-3-3 SC新京橋ビル

※26年3月より右記へ移転 〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2

問い合わせ先：smile-fair@asahi-ag.com