【SUSTEN】サービスサイトを全面リニューアルしました

株式会社sustenキャピタル・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役：岡野大・山口雅史、以下「当社」）は、2月12日（木）にサービスサイト（https://www.susten.jp/）を全面リニューアルいたしましたので、お知らせいたします。

■リニューアルの背景

当社は、主力事業である資産運用の自動化サービス「SUSTEN」に加え、2024年以降は販売会社向けの投資信託運用会社としても事業を拡大してまいりました。この度、当社の事業内容をより視覚的にわかりやすくお伝えするため、サービスサイトを刷新いたしました。

■主なリニューアルポイント

■今後の展望

- デザインの刷新：当社の哲学である「投資は、科学だ（Investmemt,Engineered）」を視覚的に表現するため、知的で誠実な印象を与えるブルーを基調としたデザインに一新しました。- サービス名称をアップデート：課税口座サービスを『SUSTEN自動運用Plus（プラス）』、NISAサービスを『SUSTEN自動NISA』と改名いたします。 課税口座でしか実現できない機関投資家水準の最先端アルゴリズムを活用する『自動運用Plus』と、もっとも優れたNISAを目指す『自動NISA』。この2本立てで、より分かりやすくサービスをお届けします。- 運用シミュレーションの充実：各ポートフォリオの構成や過去の市場データに基づいた運用シミュレーション、将来の資産予測を詳しく確認できるようになりました。また、当社が運用する投資信託のシミュレーションもご覧いただけます。- 投資信託ページの新設：「SUSTEN」に組み入れている投資信託や証券会社等の販売会社で購入可能な投資信託について、当社サービスサイト内で詳しく確認できるようになりました。

sustenキャピタル・マネジメントは、最新の学術研究をもとに戦略を磨き続ける資産運用会社です。今後もサービスサイトを通じて、最新情報をタイムリーに発信してまいります。

株式会社sustenキャピタル・マネジメントについて

株式会社sustenキャピタル・マネジメントは「誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現」というビジョンの下、設立された会社です。日本の資産運用サービスの高コスト体質を見直し、市場原理が機能しにくい分野、特に「環境・福祉」といった分野においては、資産運用者が主体となって投資家が継続的に関わることのできる仕組みをつくる必要があると考えています。この課題解決に向けた、「家族や友人にすすめられる投資運用サービスの創出」こそが、当社のミッションです。

所在地 ：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア

代表者 ：代表取締役CEO 岡野大、代表取締役CIO 山口雅史

設立 ：2019年7月

事業内容：投資運用サービスの提供

URL ：https://susten.jp

主要サービス：資産運用の自動化サービス『SUSTEN（サステン）』

登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3201号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

