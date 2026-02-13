AI同時通訳サービス「Live Translation」 渋谷区・SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会共催＜DIG SHIBUYA 2026＞にPartnerとして2年連続で参加決定

フリットジャパン株式会社

Flittoは、本イベントのオープニングプログラムにおいて**AI同時通訳サービス「Live Translation」**を提供し、来場者・関係者のコミュニケーションを支援いたします。

インバウンド需要の高まりにより、多様な言語背景を持つ人々が行き交う渋谷という都市において、言葉の壁を越えた体験の実現に貢献してまいります。

また、本イベントにあわせて、渋谷駅前にはFlittoのロゴを掲出したボードも登場し、開催に向けた取り組みが本格的にスタートいたします。

DIG SHIBUYAは、テクノロジー・アート・カルチャーが交差する体験型イベントとして、渋谷の多様なスポットでさまざまなコンテンツが展開される３日間のイベントです。国内外から多くの来訪者が集まる渋谷の街で、新しい文化体験が創出されます。

DIG SHIBUYA 2025での Flitto Live Translation活用シーンFlittoの取り組み：AI同時通訳サービス「Live Translation」の提供

Flittoが提供する「Live Translation」は、イベントや会場における円滑なコミュニケーションをサポートするAI同時通訳サービスです。

多様な国籍・言語背景の参加者が集まる環境でも、情報や体験がよりスムーズに共有されることを目指し、より多くの方がコンテンツを楽しめる場づくりを支援いたします。

渋谷という都市で“言葉の壁”を超える体験を

渋谷は、国内外から人々が集まり、多様な文化や価値観が交差する街です。インバウンドの増加により、イベント会場においても多言語対応の重要性が高まっています。

FlittoはDIG SHIBUYA 2026へのPartner参加を通じて、渋谷で生まれる体験をより開かれたものにし、言語の壁に左右されないコミュニケーション環境の実現に貢献してまいります。

DIG SHIBUYA 2026について

渋谷の街全体を舞台に開催される都市型イベント、DIG SHIBUYA。

テクノロジー・アート・カルチャーが融合する多彩なプログラムが展開され、渋谷という街ならではの体験を通じて、新たな価値やつながりが生まれる場となっています。

渋谷の街なかの複数箇所で展示や体験型コンテンツが実施され、来場者が渋谷を回遊しながら楽しめる点も特徴です。

また、見どころのひとつとして、夜空を彩るドローンショーなど、渋谷の都市空間を活かした演出も予定されています。

国内外から多くの来訪者が集まる渋谷で、未来のカルチャーを体感できる３日間のイベントです。

■開催概要正式名称：ＤＩＧ ＳＨＩＢＵＹＡ ２０２６(ディグシブヤ)

開催日程：2026年2月13日（金）～2月15日（日）の３日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア ほか

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＲＥＡＴＩＶＥ ＴＥＣＨ実行委員会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催：渋谷区

協力：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、渋谷公園通り協議会、Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔａｒｔｕｐ Ｓｕｐｐｏｒｔ

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：令和７年度日本博２．０事業（委託型）

公式サイト：https://digshibuya.com/

instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/

■本サービスの特徴

AIを活用したリアルタイム通訳機能：即時に翻訳・発話を行うことで、海外スピーカーの公演を聴き逃す事なく視聴可能。

視覚で補完できる安心感：プレゼンの内容を見逃しても字幕で確認でき、集中力を維持しやすい環境に。バリアフリー対応としても。

多言語対応：英語をはじめとする主要言語に対応し、イベント運営と来場者双方において利便性を高める

サポート体制：当社オペレーターによる現場監視・設営・運営サポートを実施

辞書登録が可能 : 翻訳が難しい業界専門用語も対応可能

Live Translation ★ 公式サイト(https://flitto.jp/live-translation/)