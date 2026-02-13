腸からカープを強くする「Gut Power Project(GPP)」2026年シーズンも取り組み始動！

株式会社プリメディカ

株式会社広島東洋カープ(本社：広島県広島市南区代表取締役社長：松田 元)と、予防医療領域における検査サービスを展開する株式会社プリメディカ(本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：富永 朋)、「おなかを育てる」腸活専門メーカーの野村乳業株式会社(本社：広島県安芸郡府中町、代表取締役：野村 和弘)は、2025年シーズンより開始した、選手の腸内フローラ(腸内細菌叢)を科学的に分析・改善することで、体調管理やパフォーマンス向上をサポートすることを目指す『GUT POWER PROJECT(ガット パワー プロジェクト)』の取り組み結果をうけ、2026年も腸からカープを強くする取り組みを継続することをお知らせします。

※Flora Scanを用いた腸内フローラ解析から食事改善指導・腸活ステーションの設置による環境整備までの一貫した取り組み実施について

2025年シーズンより開始したGPP(Gut Power Project)の概要

本プロジェクトは、日本プロ野球において初となる「腸内フローラ解析を用いた個別コンディショニングプログラム」です。選手一人ひとりの腸内フローラを可視化し、競技パフォーマンスに直結する１.睡眠の質、２.疲労回復、３.筋肉合成の3つの領域をターゲットに、腸内フローラの解析及び、食生活の改善・腸活サポートを実施・検証していきます。

2025年検証結果

１.カープ選手へのアンケート

２.腸内フローラ解析結果の変化

対象選手8 名について、4月・10月の2回検便による腸内フローラ解析を行い変化を確認しました。日本人の腸内フローラは5つのタイプに分類されており、これらの「腸内フローラタイプ」の改善に加え、アスリートにとって重要となる「多様性」数値の向上が全体傾向として見られました。各選手へ の 個別フィードバックを行い、来シーズンへの取り組みにつなげていきます。

総括

2025年シーズンの取り組みでは、選手の睡眠・疲労回復等の体感における改善や、腸内環境の多様性向上など、パフォーマンス向上に直結する一定の成果を確認することができました。 この確かな手応えを基に、2026年シーズンは「腸からカープを強くする」という本プロジェクトの目的を達成すべく、科学的根拠に基づいたサポート体制をより一層強化し、チームの勝利に貢献してまいります。

2026年シーズンの取り組み強化予定

2025年シーズンの取り組みをさらに強化し、下記取り組みを継続、「腸からカープを強くする」取り組みを引き続き推進してまいります。

1. 選手・トレーナーへの腸活勉強会

2. 大野寮・マツダスタジアム・遠征先での腸活を意識した環境づくり

3. 対象選手人数を拡大し、腸内フローラを解析・アドバイスを実施

2026年からは、腸内フローラに加えて、菌の働きによって生まれる成分である「短鎖脂肪酸」も新たに測定・解析いたします。腸内環境をより多角的に評価するとともに、パフォーマンス向上に貢献できる検証を実施します。

腸内フローラ検査サービス「Flora Scan（フローラスキャン）」について

Flora Scan（フローラスキャン）は、京都府立医科大学、摂南大学、プリメディカの三者共同研究の成果を社会実装した腸内フローラ検査サービスです。特許取得済みの腸内環境評価システム※を用いて、日本人特有の腸内フローラタイプを5つに分類し、疾患との関連性や菌の多様性を評価します。

2022年7月には、腸内フローラ検査サービスとして全国で初めてのふるさと納税返礼品として大阪府枚方市に採用されました。

腸内細菌叢研究の一連の取り組みが、産学連携による優れた研究・開発手法として「第5回日本オープンイノベーション大賞（主催：内閣府）」「2023年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）」を受賞しました。

※ 特許第7193810号「疾患リスク評価のための腸内細菌叢のタイプ分類方法」

会社概要

重大疾患の発症リスクを早期に判定する検査の研究開発／マーケティング／販売など予防医療に特化した事業を展開しています。脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査「LOX-index」、腸内フローラ検査「Flora Scan」をはじめとする疾患リスク検査サービスを、全国4,500施設以上の医療機関を通じて提供しております。提供している検査サービスは、2025年10月現在で累計130万人以上の方にご受検いただき、健康管理に役立てていただいております。

本社： 東京都港区芝公園2丁目3-3 寺田ビル 5階

設立：2010年7月

代表： 富永 朋

事業内容：予防医療事業、最先端医療の研究開発事業

