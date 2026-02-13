イベントの具体的なイメージを。ホットスケープが提案する、虎ノ門ヒルズフォーラムの体験型内覧会。

株式会社ホットスケープイベント業界向けカンファレンス「BACKSTAGE」とのコラボレーションしたShowcase3.0

株式会社ホットスケープ（本社：東京都港区、代表取締役：前野伸幸）は、2026年3月2日（月）、虎ノ門ヒルズフォーラムにて、施設の内覧会を「会場のポテンシャルを最大限に引き出すショールーム」へとアップデートする体験型イベント「SHOWCASE 2026」をプロデュース・開催いたします。

イベントプロダクションとしての現場知見を活かし、数多くの施設コンサルティングを手がける当社は、従来のような「施設側が見せたいものを見せる」だけの内覧会からの脱却を提唱しています。

空っぽの会場や機材スペックを紹介するだけでは、主催者の多様化するニーズに応えることはできません。

本イベントでは、虎ノ門ヒルズフォーラムの真っさらな空間を、実際の演出や最新機材、人の動きまでを再現した「本番さながらの会場」として仕立て上げます。

ただ「場所」を見せるのではなく、会場の具体的な「活用術」を主催者に提示することで、利用検討中のお客様の意思決定を促すとともに、過去のご利用者が再来訪する「強力な営業接点」を創出します。

会場内では、イベントの価値を高める戦略セミナーや、来場者同士のコネクションを生む交流の場、さらにコミュニケーションを活性化させる新しい展示スタイルを実装。施設側にとっては、自社のポテンシャルを最大限にアピールしながら、既存・新規顧客との深い信頼関係を築く「攻めの内覧会」を実現します。

現場を知り尽くしたホットスケープが、イベント施設の価値を再定義し、選ばれ続ける施設運営の新しいスタンダードを提示します。

「SHOWCASE 2026 ～虎ノ門ヒルズ Event Space & Media 相談会～」

日時 ：2026年3月2日（月）13:00～19:00

開催場所：虎ノ門ヒルズフォーラム他

https://www.toranomonhillsforum.com/lp/showcase2026/

障害者雇用をテーマにしたセミナーの様子

主催者のご担当者が関心のあるテーマ・知りたいテーマや、イベント企画の際にヒントになるセミナーコンテンツを用意しています。

施設側にとっては、一度会場をご覧いただいているご利用者にも足を運んでいただく機会となります。

新しい機材や商材・ツールの展示

イベント業界は新しい機材や商材やツールなどが日々、進化しています。

カタログやWEBページなどではなく、実際に見て触っていただくことで、ご利用のイメージをつかんでいただいています。

出展社にはPRはもちろん、リサーチの場としても活用していただいています。

来場者同士のコネクションの場を提供

施設側や出展社だけでなく、来場者同士の交流できる場を用意しています。

主催者同士のつながりから、新しいアイデアが生まれたり、コラボレーション企画が生じることも。

五感で確かめるケータリングの体験

人気の2社より、厳選メニューをワンプレートで提供。カタログだけでは伝わらない「彩り・味・質」を本番さながらに体感いただけます。 「食」を通じた具体的な活用イメージが、主催者の検討を加速させ、イベントの成功を後押しします。

時代を牽引するトップランナーが登壇。現場の「声」から生まれた戦略セミナー

株式会社ホットスケープには、日々多くのイベント主催者より「いかにイベントを成果に繋げるか」「いかに社員の心を動かすか」という切実なご相談が寄せられています。

本年は、それら数多くのご相談から浮かび上がった「いま主催者が本当に解決したい課題」をテーマに、2つのセッションを企画しました。

【SEMINAR 01】 13:00-13:45

イベントを“ブランド資産”に変える -イベントの価値創造の仕組み-

イベントを単発の施策で終わらせず、ブランド資産としていかに事業成長へつなげるか。日本を代表するBtoBマーケティングのリーダーたちが、その思考と実践を語り尽くします。

モデレーター：酒居 潤平 氏（SUBJECT WORKS株式会社 代表取締役） 元ユーザベース執行役員・NewsPicks CRO。SaaS事業のCMOなどを歴任し、2025年に独立したイベント戦略の第一人者。

パネリスト：久我 温紀 氏（ウイングアーク１ｓｔ株式会社 執行役員 CMO） 事業全体のブランド戦略と市場展開をリード。顧客への提供価値と事業収益性の最大化をミッションに全社戦略を推進する。

パネリスト：鈴木 亜希子 氏（サイボウズ株式会社 プロモーションディレクター） 同社のフラッグシップカンファレンス「Cybozu Days」の責任者。展示会やクラウドサービス全般のマネジメントを統括。

【SEMINAR 02】 16:00-16:45

失敗ゼロで社員を魅了！社内イベント成功法則 -社内エンゲージメント向上のイベントのつくりかた-

スピーカー：前野 伸幸（株式会社ホットスケープ 代表取締役）

3,000件以上の現場を率いた知見から、空間を熱量に変え、組織を活性化させる実践的なノウハウを公開します。

会社概要

社名：株式会社ホットスケープ

所在地：東京都港区虎ノ門 3-7-7 虎ノ門八束ビル 5F

代表 ：前野 伸幸

設立 ：1991年3月

TEL ：03-6205-7197

FAX ：03-6205-7198

URL ：http://www.hotscape.co.jp

事業内容：イベント企画・制作・運営／イベント施設運営・コンサルティング