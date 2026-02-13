法律業界最大級のキャリア支援プラットフォーム「LEGAL JOB BOARD」が運営する「LEGAL JOB MAGAZINE」が2026年版・士業・専門職キャリアに関する全国ランキング6種を同時公開

専門職のキャリア選択に、比較できる判断軸を。業界構造を可視化し、納得感ある転職を支援

「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、専門職のキャリア支援サービスを展開する株式会社WILLCO（読み：ウィルコ、所在地：東京都港区、代表者：土屋 佳大）は、LEGAL JOB BOARDが運営する情報メディア「LEGAL JOB MAGAZINE」にて、2026年版・士業および専門職キャリアに関する全国ランキング6種を同時公開したことをお知らせします。

本企画では、弁護士・司法書士・弁理士・土地家屋調査士といった専門職領域において、事務所規模や所属人数を基準にした客観的なランキングデータを整理・公開することで、キャリア選択における判断材料の可視化を目指しています。

同時公開した6つのランキング一覧

【2026年版｜弁護士・司法書士・弁理士・土地家屋調査士】

ランキング作成の概要

本ランキングは、以下の公的団体に登録されている所属人数データ（2026年1月時点）をもとに、法人・事務所・企業単位で独自に調査・集計を行ったものです。

- 日本弁護士連合会- 日本司法書士会連合会- 日本弁理士会- 土地家屋調査士会連合会 等

いずれも規模の優劣を示すことを目的としたものではなく、専門職市場の構造や分布を把握するための基礎情報として設計しています。

本ランキング発表の背景

士業・専門職領域では、事務所の規模、組織体制や成長フェーズ、分業体制やキャリアパス、働き方や役割の違いといった、キャリア選択に直結する情報が十分に整理・比較されていないケースが少なくありません。その結果、「自分に合った環境が分からない」、「判断基準がなく、選択に迷う」といった状況が生まれやすく、ミスマッチや早期離職につながる要因にもなっています。

WILLCOは、こうした士業領域特有の情報の非対称性に向き合う中で、まずは業界全体を俯瞰できるデータを提示し、“判断できる状態”をつくることが重要だと考え、本ランキングの企画・公開に至りました。

本ランキングの特徴と活用価値

本ランキングは、所属人数という客観的なデータを基準に、全国の事務所・企業を法人・組織単位で整理したものです。求人票だけでは把握しづらい情報を比較できるようにすることで、専門職のキャリア選択における判断材料を補完することを狙いとしています。

また、各ランキングに掲載された事務所・企業については、LEGAL JOB BOARD上で公開されている求人情報もあわせて確認できる設計としています。単に求人の有無だけでなく、組織の位置づけや採用の方向性まで含めて理解しやすくなります。

その結果、転職を検討する専門職にとっては、自身の志向やキャリア段階に応じて「どの規模の組織が選択肢になり得るのか」を整理しながら、納得感を持って候補を検討しやすくなります。

同時に、採用担当者や業界関係者にとっても、市場の分布や人材の集中度合いを俯瞰し、自社・自組織の立ち位置を客観的に捉えるための基礎データとして活用できると考えています。

WILLCOについて

WILLCOは、「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、社会課題の大きい法律・医療などの専門職領域に特化した人材事業を展開するHRTechカンパニーです。

情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用が難しい専門職市場において、テクノロジーとデータを活用し、個人向けキャリア支援、企業向け採用支援、HRTech・DXソリューションを複合的に提供しています。各サービスは、「働く」先のしあわせにつながる選択を支援するという共通の思想のもとに設計されています。

WILLCOは、人とテクノロジーの融合によって、労働市場の不透明性を解消し、フェアな転職市場の実現や、採用活動のエンパワーメントを通じて、社会の課題を解決を目指します。

WILLCOのサービス

LEGAL JOB BOARD（リーガルジョブボード）

LEGAL JOB BOARDは、弁護士、司法書士、弁理士などの士業に特化し、業界最大級の求人数と、豊富な情報をもとに、納得感のあるキャリア選択を支援する士業専門のキャリア支援プラットフォームです。 転職エージェントによる伴走型支援から、ダイレクトリクルーティングまで、多様な手段を組み合わせることで、求人情報だけでは見えにくい業界動向や職場の実態も含めて提供し、専門職の転職と長期的なキャリア形成を支援します。

https://legal-job-board.com/

LEGAL JOB MAGAZINE（リーガルジョブマガジン）

LEGAL JOB MAGAZINEは、弁護士・司法書士・弁理士など士業のキャリアや業界動向を専門に扱う情報メディアです。 転職市場の動きや採用トレンド、実務や働き方の変化、業界で活躍する人のリアルな声など、士業がキャリアを考えるうえで本当に必要な情報を発信しています。

求人情報だけでは見えにくい背景や文脈まで丁寧に掘り下げることで、士業一人ひとりが「納得できる選択」をするための判断材料を提供します。LEGAL JOB BOARDのキャリア支援で蓄積された知見をもとに、信頼できる情報を届けるメディアです。

https://legal-job-board.com/media/

メディコ

メディコは、医療・介護業界に特化した職場口コミと求人情報をもとに、「働きがい」に合った職場と出会えるスカウト型転職サイトです。 実際に働いた人の口コミを通じて、業務内容や人間関係、働き方など、求人情報だけでは見えにくい職場の実態を把握しながら、自分に合った環境を探すことができます。

また、プロフィールを登録することで、医療機関や介護施設から直接スカウトが届くため、現職を続けながら効率的に転職活動を進めることが可能です。 メディコは、医療・介護に携わる一人ひとりが、納得感を持って次の職場を選べるよう支援します。

https://medi-co.jp/

企業情報

会社名：株式会社 WILLCO

代表者：土屋 佳大

所在地：東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル10階

資本金：5,000万円

設立：2012年