腸からカープを強くする「GPP(Gut Power Project)」 2026年シーズンも取組み始動!

株式会社広島東洋カープ(本社:広島県広島市南区代表取締役社長:松田元)と、「おなかを育てる」腸活専門メーカーの野村乳業株式会社(本社:広島県安芸郡府中町、代表取締役:野村和弘)、予防医療領域における検査サービスを展開する株式会社プリメディカ(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:富永朋)は、2025年シーズンより開始した、選手の腸内フローラ(腸内細菌叢)を科学的に分析・改善することで、体調管理やパフォーマンス向上をサポートすることを目指す『GUT POWER PROJECT(ガット パワー プロジェクト)』の取り組み結果をうけ、2026年も腸からカープを強くする取り組みを継続することをお知らせします。

●2025年シーズンより開始したGPP(Gut Power Project)の概要

本プロジェクトは、日本プロ野球において初※となる「腸内フローラ解析を用いた個別コンディショニングプログラム」。選手一人ひとりの腸内フローラを可視化し、競技パフォーマンスに直結する１.睡眠の質、２.疲労回復、３.筋肉合成の3つの領域をターゲットに、腸内フローラの解析及び、食生活の改善・腸活サポートを実施・検証しています。

※Flora Scan(R)を用いた腸内フローラ解析から食事改善指導・腸活ステーションの設置による環境整備までの一貫した取り組み実施について

【2025検証結果１.】カープ選手へのアンケート【2025検証結果２.】腸内フローラ解析結果の変化

対象選手8名について、4月・10月の2回検便による腸内フローラ解析を行い変化を確認しました。日本人の腸内フローラは5つのタイプに分類されており、これらの「腸内フローラタイプ」の改善に加え、アスリートにとって重要となる「多様性」数値の向上が全体傾向として見られました。各選手への個別フィードバックを行い、来シーズンへの取り組みにつなげていきます。

2025年シーズンの取り組みでは、選手の睡眠・疲労回復等の体感における改善や、腸内環境の多様性向上など、パフォーマンス向上に直結する一定の成果を確認することができました。 この確かな手応えを基に、2026年シーズンは「腸からカープを強くする」という本プロジェクトの目的を達成すべく、科学的根拠に基づいたサポート体制をより一層強化し、チームの勝利に貢献してまいります。

●2026年シーズンの取り組み強化予定

2025年シーズンの取り組みをさらに強化し、下記取り組みを継続、「腸からカープを強くする」取り組みを引き続き推進してまいります。

●選手・トレーナーへの腸活勉強会

●大野寮・マツダスタジアム・遠征先での腸活しやすい環境づくり/腸活を意識した環境づくり

●対象選手人数を拡大し、腸内フローラを解析・アドバイスを実施

2026年からは、腸内フローラに加えて、菌の働きによって生まれる成分である「短鎖脂肪酸」も新たに測定・解析いたします。腸内環境をより多角的に評価するとともに、パフォーマンス向上に貢献できる検証を推進してまいります。

●各社コメント

【 野村乳業 】

この1年間で「カープを腸から強くする」環境づくりの土台ができてきました。身体の変化を体感し、腸活や食生活を見直すきっかけになったとの選手からの声も多く届いています。カープを、そして広島のみなさんを腸から元気にする取り組みとして、今後も推進してまいります。

【 広島東洋カープ 】

腸活に取り組む中で、体調管理や食生活に対する新たな気づきのある一年でした。今シーズンも引き続き、2社のサポートのもと腸からのアプローチを通じて、選手のパフォーマンスがさらに高まることを期待しています。

【 プリメディカ 】

選手一人ひとりの腸内環境を解析・測定する中で、コンディショニングにおける「腸を整えること」の重要性を、選手や現場の皆さまと共有できたことを大変意義深く感じております。2026年も引き続き、カープ選手の皆様と伴走しながら、データに基づく腸内環境サポートを継続してまいります。

●カープ選手と同じ腸活体験が当たる!キャンペーン実施中

●腸活ウェビナー開催!

カープ選手も受講したGPP腸活勉強会を限定ウェビナーで開催します!

牧場として1897年創業以来、お客様の健康に必要な食品を長年つくり続けてきました●野村乳業株式会社について

1897年（明治30年）創業、「おなかを育てる」をコンセプトにしている乳業メーカー。かつては一般的な乳業メーカー同様、牛乳・ヨーグルト・プリンなどの乳製品を中心に幅広く商品を製造。しかし、90年代から牛乳・ヨーグルトがコモディティ化し、価格競争が激化。価格ではなく価値でお客様に満足いただける商品を目指し、2010年頃より経営資源を発酵技術と腸内環境研究に集中。現在は世界的にもめずらしい植物乳酸菌の高濃度発酵技術を応用した事業に特化。主にプラントベースの乳酸菌飲料「マイ・フローラ」を製造・販売している。乳業でありながら、牛乳を製造していない。海外では乳業メーカー向けに発酵の技術指導と発酵原料を提供。また、植物乳酸菌のヒト臨床試験や腸内フローラ分析等を積極的に行い、腸活専門メーカーを目指している。

●植物乳酸菌発酵飲料「シンバイオティクス マイ・フローラ」とは

「シンバイオティクス マイ・フローラ」【機能性表示食品】は、「おなかを育てる」をコンセプトにしている野村乳業（1897年創業）が培ってきた独自の発酵技術を用い、広島大学との共同研究から生まれた新しい乳酸菌飲料です。一般的な乳酸菌飲料が牛乳を動物乳酸菌で発酵させているのに対し、「マイ・フローラ」は生命力の強い“植物乳酸菌”で野菜を発酵させています。にんじんの自然な甘さに乳酸菌が醸す酸味がマッチしたさわやかな味です。

