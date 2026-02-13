PXGから「Hot Rod ZT(TM)パター」が新登場

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）―PXGは、フェースの安定性を極限まで高めたセンターシャフト・マレット型パターPXG(R) Hot Rod ZT(TM)を発表しました。本モデルは、真のゼロトルクデザインを搭載し、ストローク中のフェース開閉を抑制。安定した再現性の高いパッティングを求めるゴルファーのために開発されました。近年注目を集めるゼロトルクテクノロジーの分野において、Hot Rod ZTパターは、PXGが誇るパフォーマンス重視の革新性を体現する最新モデルとなります。

Hot Rod ZTパターの核となるのは、ストローク全体を通してフェースをターゲットラインに対してスクエアに保つ設計思想です。重心をシャフト軸のわずか下に配置することで、フェースの開閉を引き起こすねじれ力を最小限に抑制。その結果、より高い一貫性と安定性を実現し、ゴルファーの操作を最小限に抑えた再現性の高いストロークを可能にします。

ヘッド形状には、構えた瞬間にボールを美しく縁取り、自信をもたらすモダンな高MOIマレットデザインを採用。6061アルミニウムから精密削り出し加工されたヘッドは、質量配分を極めて正確にコントロールしています。さらに、4つの調整可能なソールウェイトと内部に配置された高比重タングステンにより、寛容性と安定性を向上。ヘッド重量は340gから410gまで調整可能で、フィーリングの好みやストローク傾向に合わせた最適なセッティングが行えます。

インパクト性能を高めるため、PXG独自のピラミッドミルドフェース構造を搭載しています。ゴルフボールのディンプルとより安定して接触するよう設計されたアグレッシブな形状により、よりスムーズで安定した転がりを実現します。インサートパターのようなソフトな打音を保ちながら、削り出しフェースならではのフィードバックと操作性も兼ね備えています。

また、オンセットホーゼル構造と一体化したハンドファースト設計により、自然と理想的なハンドポジションを作り出します。実測ロフトは6度ながら、ハンドファーストの構えによって実質的には従来型の3度パターのような打ち出し特性を搭載しています。さまざまなパッティングスタイルにおいて、安定した初速と安定性の高い転がりを促進します。

PXGデザインエンジニアのマット・アンドリュースは次のように述べています。

「Hot Rod ZTは、視覚的な安心感とインパクト時の安定感、その両方に徹底的にこだわって設計しました。ボールを包み込むようなヘッド形状から、打感や打音に至るまで、重要な場面でゴルファーが期待通りのパフォーマンスを発揮できるパターを目指しています。」

Hot Rod ZTパターのアライメントは、細長いサイトラインを備えた「SL2」をご用意しております。

PXG Hot Rod ZTパターは、右利き・左利きの両仕様でPXGの直営店、正規販売店、そしてPXG公式オンラインストア（PXG.com(https://jp.pxg.com/ja)）にて販売いたします。

◼ Hot Rod ZT(TM)パター

PXG Hot Rod ZT Putter | Center-Shafted Zero Torque Design - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/hot-rod-zt-putters)

参考価格：税込み81,400円

Hot Rod ZT(TM)パターの仕様

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

