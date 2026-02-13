【正式開講のお知らせ】人事評価を“事業として扱える専門人材”を育成する「人事評価コンサルタント認定講座」を正式リリース

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、人事評価を実務・事業レベルで扱える専門人材を育成する「人事評価コンサルタント認定講座」を正式に開講いたしました。

本講座は、当社がこれまで4,000社以上の人事評価制度設計・運用支援を行う中で蓄積してきた知見を体系化し、「評価制度を理解する人」ではなく、“評価を説明し、改善提案まで行える人材”を育てることを目的とした実務直結型プログラムです。

これまで限定的な形で提供してきましたが、対象者・活用方法・カリキュラムを明確に整理し、事業として再現性を持って提供できる段階に到達したことから、正式リリースに至りました。

■ なぜ今、「人事評価コンサルタント」なのか

人的資本経営、ジョブ型雇用、賃上げ圧力の高まりにより、企業における「評価制度」の重要性はかつてないほど高まっています。

しかし現場では、

■ 制度はあるが運用されていない

■ 説明できる人がいない

■ 評価が不満や離職につながっている

という問題が頻発しています。

制度設計と現場運用が分断されていることが、多くの企業のボトルネックになっているのです。

そこで、必要なのが評価制度を“経営と現場の共通言語”にできる専門人材です。

■ 人事評価コンサルタントとは何をする人なのか

人事評価コンサルタントは、単に制度を作る人でも、理論を語る人でもありません。

■ 業務内容を整理し

■ 何を成果とするのかを言語化し

■ 評価・報酬・育成を一貫したロジックで説明し

■ 経営者・管理職・社員の納得をつくる

「評価を“経営と現場の共通言語”にする役割」を担う存在です。

企業の根幹に関わるテーマだからこそ、市場価値も高く、長期的に求められる専門領域であることが分かります。

■ 講座概要

本認定講座は、

人事評価を「事業・支援メニューとして扱えるレベル」まで引き上げることを目的とした専門プログラムです。

受講期間：約6か月（最短1か月）

実施形式：オンライン完結（講義＋ワーク+Zoom同席）

受講費用：48万円（税込）

体系的なカリキュラムを通じて、人事評価を「理解する」だけでなく、相談対応・説明・改善提案まで行える実務力の習得を目指します。

■ 学習スケジュール（約6か月／最短1か月）

単なる知識提供ではなく、実務テンプレートや支援体制まで備えた設計となっています。

受講期間は約6か月。短期集中であれば最短1か月での修了も可能です。

- 基礎理論の理解- 実践資料の作成- 現場同行・実務経験

理論だけでなく、常にアウトプットを伴う設計により、実践力を養成します。

■ どのような企業・専門家に適しているか

本認定講座は、以下のような活用を想定しています。

新規事業として

人事評価支援を新たな事業の柱にしたい経営者の方

既存顧客へのアップセルとして

社労士・中小企業診断士・キャリアコンサルタントなど

評価相談に対応できる専門性を強化したい方

人事領域の専門性確立として

未経験からでも実務レベルの評価スキルを身につけたい方

評価制度を“学ぶ”のではなく、“事業・支援として活用する”ことを前提とした認定講座です。

■ 「やっと正式に始まりました」

本講座は、これまでも個別相談や限定的な形で提供してきました。

しかし、

- 対象者を明確にし- 内容を体系化し- 未経験の方でも取り組める導線を整え

「正式に、広くご案内できる認定講座」としてスタートしました。

人事評価を切り口に、事業・支援メニュー・専門性を広げたい企業・個人にとっての第一歩となればと考えています。

■ 講座詳細はこちら（公式LP）

講座の内容や受講イメージ、活用シーンについては、公式ページで詳しくご確認いただけます。

■ 代表コメント

人事評価コンサルタント養成講座公式ページ :https://www.salary-up.com/school/

人事評価制度は、企業の生産性や人材定着に直結する重要な経営テーマです。

本認定講座では、評価制度を知識ではなく「説明でき、改善提案できるスキル」として身につけていただくことを重視しています。

人事評価を事業や支援の武器として活用したい方に、ぜひご活用いただきたいと考えています。

（株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋恭介）

■ 無料相談（受講前の壁打ち）

- 自社の新規事業として成立するか確認したい- アップセルに使えるか相談したい- 未経験でも活用できるか不安がある

という方に向けて、無料個別相談を実施しています。

無料相談のご予約はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0

※コメント欄に「養成講座について」とご記入ください。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：65,500,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 給与コンサルタント認定講座