【正式開講のお知らせ】人事評価を“事業として扱える専門人材”を育成する「人事評価コンサルタント認定講座」を正式リリース
株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、人事評価を実務・事業レベルで扱える専門人材を育成する「人事評価コンサルタント認定講座」を正式に開講いたしました。
本講座は、当社がこれまで4,000社以上の人事評価制度設計・運用支援を行う中で蓄積してきた知見を体系化し、「評価制度を理解する人」ではなく、“評価を説明し、改善提案まで行える人材”を育てることを目的とした実務直結型プログラムです。
これまで限定的な形で提供してきましたが、対象者・活用方法・カリキュラムを明確に整理し、事業として再現性を持って提供できる段階に到達したことから、正式リリースに至りました。
■ なぜ今、「人事評価コンサルタント」なのか
人的資本経営、ジョブ型雇用、賃上げ圧力の高まりにより、企業における「評価制度」の重要性はかつてないほど高まっています。
しかし現場では、
■ 制度はあるが運用されていない
■ 説明できる人がいない
■ 評価が不満や離職につながっている
という問題が頻発しています。
制度設計と現場運用が分断されていることが、多くの企業のボトルネックになっているのです。
そこで、必要なのが評価制度を“経営と現場の共通言語”にできる専門人材です。
■ 人事評価コンサルタントとは何をする人なのか人事評価コンサルタントは、単に制度を作る人でも、理論を語る人でもありません。
■ 業務内容を整理し
■ 何を成果とするのかを言語化し
■ 評価・報酬・育成を一貫したロジックで説明し
■ 経営者・管理職・社員の納得をつくる
「評価を“経営と現場の共通言語”にする役割」を担う存在です。
企業の根幹に関わるテーマだからこそ、市場価値も高く、長期的に求められる専門領域であることが分かります。
■ 講座概要
本認定講座は、
人事評価を「事業・支援メニューとして扱えるレベル」まで引き上げることを目的とした専門プログラムです。
受講期間：約6か月（最短1か月）
実施形式：オンライン完結（講義＋ワーク+Zoom同席）
受講費用：48万円（税込）
体系的なカリキュラムを通じて、人事評価を「理解する」だけでなく、相談対応・説明・改善提案まで行える実務力の習得を目指します。
単なる知識提供ではなく、実務テンプレートや支援体制まで備えた設計となっています。
■ 学習スケジュール（約6か月／最短1か月）
受講期間は約6か月。短期集中であれば最短1か月での修了も可能です。
- 基礎理論の理解
- 実践資料の作成
- 現場同行・実務経験
理論だけでなく、常にアウトプットを伴う設計により、実践力を養成します。
■ どのような企業・専門家に適しているか
本認定講座は、以下のような活用を想定しています。
新規事業として
人事評価支援を新たな事業の柱にしたい経営者の方
既存顧客へのアップセルとして
社労士・中小企業診断士・キャリアコンサルタントなど
評価相談に対応できる専門性を強化したい方
人事領域の専門性確立として
未経験からでも実務レベルの評価スキルを身につけたい方
評価制度を“学ぶ”のではなく、“事業・支援として活用する”ことを前提とした認定講座です。
■ 「やっと正式に始まりました」
本講座は、これまでも個別相談や限定的な形で提供してきました。
しかし、
- 対象者を明確にし
- 内容を体系化し
- 未経験の方でも取り組める導線を整え
「正式に、広くご案内できる認定講座」としてスタートしました。
人事評価を切り口に、事業・支援メニュー・専門性を広げたい企業・個人にとっての第一歩となればと考えています。
■ 講座詳細はこちら（公式LP）
講座の内容や受講イメージ、活用シーンについては、公式ページで詳しくご確認いただけます。
人事評価コンサルタント養成講座公式ページ :
https://www.salary-up.com/school/
■ 代表コメント
人事評価制度は、企業の生産性や人材定着に直結する重要な経営テーマです。
本認定講座では、評価制度を知識ではなく「説明でき、改善提案できるスキル」として身につけていただくことを重視しています。
人事評価を事業や支援の武器として活用したい方に、ぜひご活用いただきたいと考えています。
（株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋恭介）
■ 無料相談（受講前の壁打ち）- 自社の新規事業として成立するか確認したい
- アップセルに使えるか相談したい
- 未経験でも活用できるか不安がある
という方に向けて、無料個別相談を実施しています。
無料相談のご予約はこちら :
https://timerex.net/s/3133/3a7afad0
※コメント欄に「養成講座について」とご記入ください。
【会社概要】
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒102-0083 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：65,500,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン
- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス
- 給与コンサルタント認定講座