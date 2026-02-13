【125名に調査】転職活動を行う20代の81.6％が企業のSNSアカウントを見て応募意欲が増したと回答

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」を運営する、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下、当社）は、転職活動を行う20代の男女125名の求職者を対象に「転職活動におけるSNS利用の実態調査」（以下、本調査）を実施しました。

■結果のサマリー

・会社を決めるうえで最も重視しているのは「人／社風」

・求職者の約8割が企業のSNSアカウントは必要だと回答

・求職者の約8割がSNSで社名を検索

・転職活動中、81.6％が企業アカウントを見て応募意欲が増したと回答

■調査背景

2025年の正社員の転職率は7.6％と過去最高水準を記録しており、日本の転職市場では転職活動の活発化が進んでいます。（※1）

また、2025年12月の転職活動実施率を年代別にみると、20代が6.2％と最も高く、次いで30代が4.8％と特に若年層の転職行動が目立っています。（※2）

こうした状況を受け、2026年の採用市場においては転職意欲の高い若年層の行動変化を捉え、従来の求人手法にとらわれない接点づくりが企業にとって重要な課題となっています。

特にデジタルネイティブ世代である20代は、転職活動におけるSNS活用が一般化しており従来手法のみでは十分な母集団形成が難しくなりつつあります。

企業側にも求職者の行動変化に対応した採用手法が求められています。

こうした背景を受け、当社では企業の採用活動におけるSNS活用の実態を明らかにするため本調査を実施しました。

（※1＝https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260109_106179/ ）

（※2＝https://news.mynavi.jp/article/20260202-4071190/ ）

■調査結果

1．会社を決める上で最重視しているのは「働いている人」や「社風」

「会社を決める上で何を最重要視しますか？」という質問に対し、92％の求職者が「働いている人／社風」と回答しました。

この結果から、求職者の多くは、給与や年間休日数といった条件面以上に、「職場の雰囲気」や「一緒に働く人」を重視していることが分かります。

一方で、こうした要素は従来の求人媒体だけでは十分に伝えきれないのが現状です。

企業が人材獲得を進めていくためには、従来の採用手法に加え、職場の雰囲気や企業の魅力をより具体的に発信していくことが求められています。

2．求職者の約8割が、企業のSNSアカウントは必要だと回答

「転職活動において、企業のSNSアカウントは必要だと思いますか？」という質問に対し、79.2%の求職者が「はい」と回答しました。

その理由として、求職者からは以下のような声が寄せられています。

「HPよりも社員や社内のリアルな雰囲気がわかりやすい」

「若年層にとって身近なツールであり、情報が届きやすい」

「SNSをやってる企業は信頼感がある」

これらの回答から、求職者は企業の公式HPだけでなく、SNSを通じてよりリアルな情報を求めていることがわかります。

3．求職者の約8割がSNSで社名を検索

「転職活動の際、SNSで社名を検索しましたか？」という質問に対し、約8割の求職者が何かしらのSNSで「検索をした」と回答しました。内訳は、Instagramが62.4％、TikTokが45.6％となっています。

Instagramが最も多く利用された理由として、フィード投稿・リール動画・ストーリー機能などを通じて、リアルタイムで企業の雰囲気や社風を知ることができる点が挙げられます。社員の様子や日常の業務風景が視覚的に伝わることで、求職者は入社後のイメージを持ちやすくなるのです。

このように、SNSは企業が自社の魅力を求職者へ届ける上で、欠かせない情報発信手段となっています。

4．転職活動中、81.6％が企業アカウントを見て応募意欲が増したと回答

転職活動中、81.6％の求職者が企業のSNSアカウントを見て「応募意欲が増した」と回答しました。

その理由として、多くの求職者が次のようなポイントを挙げています。

・ 入社後の働き方をイメージしやすい

・ 社内の雰囲気を把握し、自分との相性が判断できた

・ 入社後のミスマッチへの不安が軽減された

つまり、企業のSNSは単なる広報ツールではなく、求職者にとって重要な判断材料のひとつになっているのです。 採用活動において、企業側がSNSを活用し、社風や職場のリアルな様子を積極的に発信することは、優秀な人材の獲得に繋がるでしょう。

■調査概要

調査機関：自社調査

調査方法：WEB上でのアンケート

調査期間：2025年1月1日～12月31日

調査対象：中途採用およびアルバイトを含む20代の求職者125名

■総括

昨今、人材確保を目的に賃上げを行う企業が増える中、求職者に選ばれるためには条件面だけでなく社内の雰囲気や働く人の魅力といった要素を発信していくことも重要です。

こうした魅力は従来の求人媒体や企業HPのような文字情報だけでは伝えきれない側面もあります。

そこで有効なのがSNSを活用した情報発信です。

写真や動画を通じて企業の日常や働く社員の様子を視覚的に伝えることで、よりリアルな情報を求職者に届けることが可能となります。SNSの活用を含めた積極的かつ多角的な採用戦略こそが、今後の企業の採用力を大きく左右する要素となるでしょう。

■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram ：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi