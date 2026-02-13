【LLMO時代、競合の一歩先へ】AIに選ばれる企業のサイテーション設計

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年2月20日（金）に、LLMO時代にAIに選ばれるためのサイテーション設計を開設するウェビナーを開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14072

生成AIやAI検索の普及により、企業評価の構造は大きく変化しています。

検索順位や被リンクといった従来の指標に加え、Web上で「どのように語られているか」がAIによる評価に影響を与える時代へと移行しています。

本ウェビナーでは、AI検索で競合企業が目立つ背景にある「サイテーション」の重要性に焦点を当てます。

単なる言及数ではなく、「どの媒体で」「どの立ち位置で」「どのテーマと結びついて」語られているかという構造的な視点から、競合との差分の見方、取るべきポジション設計、露出戦略、そして指標化の考え方までを解説します。

SEO施策が一定水準に達している企業にとって、次の成長戦略となる可能性のある「サイテーション設計」。

AI時代における企業ブランディングの新たな視点を提示します。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- SEOはある程度成果が出ているが、AI回答では競合が目立っていると感じる方- PR・広報・SEOが分断されており、統一したブランド設計ができていないと感じている方- AI時代に向けて、今のうちに競合より一歩先のポジションを取りたい方- サイテーションをやろうと思っているが、具体的にどう設計すればいいか分からない方- 自社が業界内でどんな“立ち位置”で認識されているか把握できていない方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/106_1_b11e0a1d1d31373cb355aaf5d7a4aec2.jpg?v=202602130951 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

