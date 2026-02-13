【年収782万円】Tableau案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

CAMELORS株式会社

■調査サマリー

・Tableau案件の平均年収782万円

・週3日までの案件が23%超

・フルリモート案件が61%超

■目次

・Tableau案件の平均年収、案件数

・Tableau案件のリモート可否、稼働日数

・Tableau案件の多い業界、職種

・Tableauの職種における特徴

■調査結果はこちら

【2026年】Tableau案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/grRhLfcP)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)





Tableau案件の平均年収

Tableau案件の平均年収は782万円で、データ関連職種の中でも高水準です。企業のデータ活用ニーズが高まる中、「データを見える化して意思決定に活かす」スキルの価値が上がっています。単にツールを操作できるだけでなく、ビジネス課題を理解し、適切な可視化で示唆を伝えられる人材が求められるため、この報酬水準につながっています。





Tableau案件の稼働日数

週4~5日: 75.4%

週2~3日: 22.8%

週1日: 1.8%

週4～5日が75.4%と約7.5割を占め、フルタイム稼働が中心です。ダッシュボードの構築・運用は一度作って終わりではなく、データ更新や改善を継続的に行うため、長期的に関わる案件が多い傾向にあります。週2～3日も22.8%あり、既存ダッシュボードの保守や分析レポート作成など、スポット的な案件も一定数存在します。







Tableau案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 61.4%

リモート(一部)可: 36.8%

リモート不可: 1.8%

その他人材サービス・人材サービスを合わせると約44%と、人材業界が最多です。次いでSaaSが32.20%を占めています。人材業界は求職者・企業・案件など大量のデータを扱い、SaaS企業は顧客の利用状況やLTV（顧客生涯価値）の分析が欠かせません。いずれも「データを見て素早く意思決定する」文化が根付いており、Tableauの強みが活きる業界です。





Tableau案件の多い業界

その他人材サービス 37.29%

SaaS 32.20%

その他IT関連 18.64%

人材サービス 6.78%

コンサルティング 3.39%

その他人材サービス・人材サービスを合わせると約44%と、人材業界が最多です。次いでSaaSが32.20%を占めています。人材業界は求職者・企業・案件など大量のデータを扱い、SaaS企業は顧客の利用状況やLTV（顧客生涯価値）の分析が欠かせません。いずれも「データを見て素早く意思決定する」文化が根付いており、Tableauの強みが活きる業界です。





Tableau案件の多い業務内容

データサイエンティスト 85.71%

プロジェクトマネージャー 12.24%

マーケティング 2.04%

エグゼクティブ / コンサル 11.86%

営業 3.39%

データサイエンティストが85.71%と圧倒的な割合を占めています。Tableauはデータの可視化・分析ツールのため、データを扱う専門職との親和性が高いのは当然といえます。一方で、エグゼクティブ/コンサルが11.86%、プロジェクトマネージャーが12.24%と、分析結果を経営判断やプロジェクト推進に活かすポジションでも需要があります。





