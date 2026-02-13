総合型選抜専門塾EQAO、SMBエクセレント企業賞　学習塾部門にノミネート　業界課題を解決するリーディングカンパニーとして評価

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、

中小・ベンチャー企業の独自性や人的資本、社会課題への取り組みを評価する「SMBエクセレント企業賞」学習塾部門において、全国の企業・学習塾の中から総合型選抜専門塾EQAOがノミネートされたことをお知らせいたします。

本評価は、単なる事業規模や売上ではなく、業界が抱える構造的課題に対してどのように向き合い、解決しようとしているかという観点から行われたものです。

詳細を見る :https://smbexcellentcompany.com

■ 総合型選抜塾業界が抱える「構造的な課題」

総合型選抜・学校推薦型選抜は年々注目を集める一方で、

その対策を担う業界には、いまだ多くの課題が残されています。

・指導内容や評価基準がブラックボックス化している

・極端に高額な料金設定

・実態に即さない指導や誇張された実績表示

・情報格差を前提としたビジネス構造

こうした状況により、受験生や保護者が正しい判断をしにくい市場環境が生まれているのが現状です。

EQAOでは、これらを「一部の事業者の問題」ではなく、

業界全体の構造的な課題として捉えてきました。

■ 情報開示と仕組み化で、業界の透明性を高める取り組み

EQAOが評価された背景には、

総合型選抜対策を属人化・密室化させないための継続的な取り組みがあります。

具体的には、

・YouTube・ショートドラマ等による情報発信

・教材・指導内容の公開と体系化

・自学自習を可能にする学習管理システムの開発

・組織的な運営体制と働き方の整備

などを通じて、「分かりにくさ」を前提にしない教育モデルを構築してきました。

■ 地方・経済格差への対応と搾取構造の是正

EQAOでは、

「総合型選抜はお金と情報がある人のもの」

という構図そのものを変える必要があると考えています。

その一環として、

総合型選抜を**自学自習で進められる学習システム「AONAVI」**を展開し、

地方在住者や、塾に通うことが難しい層にも選択肢を広げてきました。

これにより、

・情報格差

・地域格差

・不当な価格設定による搾取

といった問題を、構造的に解決することを目指しています。

■ 高校現場が抱える指導負担へのアプローチ

総合型選抜の拡大に伴い、高校現場では、

・探究学習・進路指導の負担増

・専門ノウハウの不足

・受験対策まで手が回らない現実

といった課題も顕在化しています。

EQAOでは、

生徒向けの学習システムに加え、

高校向け支援システムや研修・講演を通じて、

教育現場の負担軽減にも取り組んでいます。

■ SMBエクセレント企業賞ノミネートを踏まえた今後の取り組み

今回のノミネートを受け、EQAOでは今後さらに、

・総合型選抜対策を導入したい学習塾

・総合型選抜指導を強化したい高等学校

・進路や受験に悩む受験生・保護者

に向けた支援を拡充していきます。

■ 代表・玉村ナオによる無料オンライン相談を実施

その一環として、

2026年2月15日より、代表・玉村ナオが直接対応する無料オンライン相談（1時間）を開始します。

・総合型選抜に関する不安・疑問

・高校・塾での導入相談

・講演会・説明会の依頼

・業界や制度に関する相談

など、内容を問わず受け付けます。

■ 問い合わせについて

相談・依頼については、

EQAO公式ホームページまたはコーポレートサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

■ 業界を変える側として、これからも

EQAO教育グループは、

総合型選抜塾業界の透明性を高め、市場を健全化することで、

受験生・保護者・教員のすべてが正しく選択できる環境を作ることを目指しています。

SMBエクセレント企業賞へのノミネートを一つの通過点とし、

今後も業界課題の解決に向けて取り組みを続けていきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：

東京都港区芝大門2-8-9

東京都港区芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：

https://www.eqao.co.jp/home