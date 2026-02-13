【目標金額1640%を達成】インク交換不要＆超軽量125g|手のひらサイズのスマホ用ミニプリンター「Q02E Mini Inkless Printer」がMakuakeで先行販売予約受け付け中

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、スマホで撮った写真や作成したメモをその場で即座にプリントできる、手のひらサイズの感熱式プリンター「Q02E Mini Inkless Printer」を応援購入サービス「Makuake」にて、2026年2月27日まで先行販売をおこなっています。

2月2日にスタートしたクラウドファンディングは、開始初日に目標金額を達成し、2月12日現在で1640%を超える164万円以上の支援を得ています。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/phomemo_q02e/(https://www.makuake.com/project/phomemo_q02e/)

※プロジェクトは「2026年2月27日」までの限定販売となります。

…………………………………………………………………………………………………………………………

Q02Eは、スマホで撮った写真や作成したメモをその場で即座にプリントできる、手のひらサイズの感熱式プリンターです。重さはわずか125gと、一般的なスマートフォン（約177g）よりも軽く、バッグに入れてどこへでも持ち運ぶことができます 。

インクカートリッジやカーボンリボンを一切使用しない感熱式テクノロジーを採用しているため、インク代は0円。ランニングコストはロール紙のみという経済性と、インク漏れや交換の手間がないストレスフリーな使い心地を実現しました。

Q02E Mini Inkless Printerの主な特徴

☑ インク不要の感熱式、ランニングの手間を減らして気軽に使える

☑ 約125gの軽量ボディ、ポケットサイズで持ち運びの新定番に

☑「勉強もラベルも、これ1台」ノート整理・ラベリングで効率アップ

☑ ラベル・写真・QRコードまで幅広く印刷

☑ OCR機能で紙の情報をスキャン⇒テキスト化

【特長1】インク不要の感熱式、ランニングの手間を減らして気軽に使える

Q02Eは感熱式のため、インク交換が不要。思い立ったタイミングでサッと印刷でき、日常使いにピッタリです。

【特長2】約125gの軽量ボディ、ポケットサイズで持ち運びの新定番に

本体は約125g、サイズは63×90×45mm。バッグのすき間にも収まりやすく、学習・オフィス・外出先など必要な場所へ連れて行けるコンパクトさが特長です。

【特長3】「勉強もラベルも、これ1台」ノート整理・ラベリングで効率アップ

学習ノートに図解を貼って理解を深めたり、整理収納のラベルを作って管理しやすくしたりと、勉強・暮らしの両方で活躍します。

【特長4】ラベル・写真・QRコードまで幅広く印刷

ラベルはもちろん、写真・イラスト・QRコードなども印刷可能。家の収納ラベルから、仕事の書類管理・整理に至るまで、活用シーンが広がります。

【特長5】OCR機能で紙の情報をスキャン⇒テキスト化

手書きメモや印刷資料をスキャンし、テキスト化するOCR機能を備えています。必要な情報をデータ化し、整理・再利用しやすくします。

製品仕様

プロジェクトのリターン

最大割引率30%、セット割35%など、Makuake限定のリターンを用意しています。人気のリターンは残りわずかとなっています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：インク交換不要＆超軽量！整理整頓から勉強ノートまで使えるスマホ用ミニプリンター

【期間】：2026年2月2日～2026年2月27日

