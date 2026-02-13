元ゴールドマン・サックス 田中渓氏の初著書『億までの人 億からの人』、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」で総合グランプリ＆経済・マネー部門賞受賞！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、弊社刊、田中渓氏の初著書『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』が、2月12日に発表された「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」にて、＜総合グランプリ＞および＜経済・マネー部門賞＞受賞したことをお知らせいたします。

受賞者集合写真。前列左から２人目が田中渓氏(C)読者が選ぶビジネス書グランプリ2026『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』、ビジネス書グランプリ2026受賞帯バージョン

「読者が選ぶビジネス書グランプリ」（主催：株式会社フライヤー、グロービス経営大学院）は、

その年に発売されたビジネス書の中から読者（＝ビジネスパーソン）が投票し、読者の視点で「有益だった」「実用的だった」と評価された本を選出するアワードです。

第11回を迎えた今回は、48社の出版社より合計133冊がエントリー。

本書『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』は、「経済・マネー部門」にエントリーし、2025年12月2日（火）～12月26日（金）の投票期間中に最多の得票を獲得し、「総合グランプリ」と併せ「経済・マネー部門」を受賞致しました。

2月13日（金）からは順次、本書を含む受賞作品を展開した店頭フェアが、全国1,700店舗超の書店にて開催されます。

本書は、外資系投資銀行「ゴールドマン・サックス証券」に17年間勤務し、投資部門の日本共同統括まで務めた田中渓氏が、そのキャリアを通して出会った300人以上の「兆円」資産家や、海外の王族といった富裕層・超富裕層と対峙し、彼らに共通する思考や行動原理をまとめた一冊。

書中では、投資テクニックや銘柄情報ではなく、富を生み続ける人々の“マインドセット”に焦点を当て、給与収入依存のリスク、複利と長期投資の本質、時間の使い方、生活習慣、人間関係の築き方まで、幅広く解説。

「富裕層＝特別な才能の人」ではなく、誰もが実践可能な「習慣」と「意思決定」の積み重ねによって到達する存在であることを、田中氏の経験と具体的な事例とともに明らかにしています。

不確実性が高まり、個人の金融リテラシーがこれまで以上に求められる現代において、本書は“お金に働いてもらう力”と“人生の選択肢を広げる思考法”を身につけるための指針となる一冊です。

発売から約1年2ヶ月を経た2026年2月現在、10万部（電子書籍含む）を突破するベストセラーとなっています。

◆田中渓氏受賞コメント

受賞式に登壇する田中渓氏。 (C)読者が選ぶビジネス書グランプリ2026

このたび拙著『億までの人 億からの人』が、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」にて、経済・マネー部門賞、そして総合グランプリという評価をいただいたことを、大変光栄に思います。

本書は、「今日お金をどうやって増やそう」という具体的な投資方法や特定の銘柄を推薦するような、いわゆる投資術の本ではありません。私自身が会社員時代に学んだ富裕層の哲学や思考、習慣など、「富裕層マインド」を学ぶ本という位置づけです。

富裕層の「お金との向き合い方」や「意思決定の質」、それをもとにした「行動」がどこで分かれていくのか、実体験をもとに考察しています。

また富裕層の生態を観察することで見えてきた、「生活習慣」や「コミュニケーション」「人間関係の構築方法」についても整理しました。

日本が30年ぶりに直面するインフレ局面において、「何もしない・貯金をしていればいい」ということが、相対的に自身の資産価値を目減りさせるリスクになりました。

ビジネス書グランプリをきっかけに本書を手に取ってくださった方には、自身の資産を守ること、そして資産を増やして人生の選択肢を広げてくれる、再現性のある思考の整理ツールとして活用できると信じています。

流行り廃りがある一過性の知識ではなく、ポータブルで腐らないマインドを身につけていただければ幸いです。

◆書誌情報

『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』通常帯バージョン

[書名] 億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド

[発売日] 2024年11月27日（水）

[定価] 1,870円（税込み）

[著者] 田中渓

[判型] 四六判 312ページ

[発売元] 株式会社 徳間書店

[徳間書店HP] https://www.tokuma.jp/book/b655197.html

[Amazon] https://amzn.asia/d/02xbZs02

◆受賞作品一覧 ※主催者公式発表より

一般投票で選出された全6部門（イノベーション部門、マネジメント部門、経済・マネー部門、自己啓発部門、リベラルアーツ部門、ビジネス実務部門）の部門賞と「総合グランプリ」、＜特別賞＞「ロングセラー賞」の書籍は下記のとおりです。さらに各部門に加え、＜特別賞＞「グロービス経営大学院賞」を授与しました。受賞作品の一部の要約は「flier」にて読むことができます。

総合グランプリ／経済・マネー部門賞 『億までの人 億からの人』（田中渓／徳間書店）

● イノベーション部門賞 『1つの習慣』（横山直宏／すばる舎）

● マネジメント部門賞 『冒険する組織のつくりかた──「軍事的世界観」を抜け出す５つの思考法』（安斎勇樹／テオリア）

● 自己啓発部門賞 『科学的に証明された すごい習慣大百科』（堀田秀吾／SBクリエイティブ）

● リベラルアーツ部門賞 『お金の不安という幻想』（田内学／朝日新聞出版）

● ビジネス実務部門賞 『人は話し方が9割 2』（永松茂久／すばる舎）

● ＜特別賞＞ロングセラー賞 『【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学』（両＠リベ大学長／朝日新聞出版）

● ＜特別賞＞グロービス経営大学院賞 『アフターAI』（シバタナオキ／日経BP）

部門ごとの投票結果などの詳細は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2026」オフィシャルHPよりご確認下さい。

https://business-book.jp/

◆著者プロフィール

田中渓氏

田中渓（たなか・けい）

1982年 横浜出身。 上智大学 理工学部物理学科卒業。学科首席として同大学院に進学。 外資系の世界を目指し急遽渡米。 ビジネスセミナー「CVS Leadership Institute」に参加し個人優勝、チーム優勝を果たす。

大学院中退後、53回の面接を経て、ゴールドマン・サックス証券株式会社に2007年に新卒入社。

ドラマ「ハゲタカ」の舞台になった投資部門であらゆる投資を行う。 500件以上の投資案件に携わり、60件以上の投資案件を実行。 投資規模は投資金額ベースで約4000億円、企業価値・資産価値ベースで1.2兆円を超える。

2012年1月、同社でマネージング・ディレクターに就任。2023年9月からは投資部門の日本共同統括を務め、2024年に同社を退社。

在籍17年間で20カ国以上の社内外300人を超える「億円」資産家、「兆円」資産家、産油国の王族など超富豪などと協業・交流をする中で、富裕層の哲学や思考、習慣などに触れ、その生態系を学ぶ。

現在は、数千億を運用するより少数精鋭の投資会社にて不動産投資責任者を務める。

私生活では365日朝3時45分に起床する生活を6年以上続け、毎日25kmランニング、60kmの自転車、7000mのスイムのいずれかをこなし、強靱な肉体と精神力、一生の財産にもなる「習慣化」の力を手に入れる。

2018年 「ナミブ砂漠250kmマラソン」でチーム戦ワールドチャンピオン。

2019年 「東京マラソン」を2時間55分で完走。

2024年 トレイルランニングレースの世界選手権「UTMB（Ultra Trail du Mont Blanc）」完走。

2024年 「アイアンマンジャパンみなみ北海道」完走（Swim 3.8km, Bike180km, Run 42.2km）。

2024年11月、初著書『億までの人 億からの人 ゴールドマン・サックス勤続17年の投資家が明かす「兆人」のマインド』を徳間書店より上梓。

2025年11月、自身がDJを務めるinter fm 「Beyond K-point」が、 Apple Podcastが発表した「2025年ベスト」に選出される。

●Inter fm「Beyond K-point」、毎週月曜日 5:00～放送中

https://www.interfm.co.jp/kp

●CROSS FM「田中渓 LIFESTYLE BLUEPRINT」 毎週水曜日24:00～放送中

https://www.crossfm.co.jp/contpgms/w_main.php?oya_id=811

X https://x.com/KeiTanaka_Radio

Instagram https://www.instagram.com/keitanaka_radio/

note https://note.com/djkei0514

■本件に関するメディア関係者のお問い合わせ先

＜徳間書店広報窓口＞

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★を＠に変えてお送りください）