【K-POP、韓国ドラマファン必見！】『7日間で書ける！読める！マネして覚えるハングル練習帳　気持ちを伝える編』2026年2月13日発売

お手本をなぞって7日間でマスター！QRコードで正しい発音を聴きながらハングルが書けて、読めるようになる！

お手本をなぞり書きして書いているうちにハングルが習得でき、読めるように！

クイズやドリルが充実しているので楽しく解きながら単語やフレーズも一緒に覚えられる内容になっています。

スマートフォンでコードを読み込めばハングルの正しい発音を音声で聴くことも可能。

ハングル初心者さんはもちろん、基礎をおさらいしたいときにも役立ちます！

【この本でできること】

【監修・金孝珍（キム・ヒョジン）先生からのメッセージ】

- 1日1時間続けるだけで韓国語がわかるようになる！- 韓国ドラマやK-POP、推し活に関するフレーズも同時に学べる！- あいさつや返事、日常的な単語をくり返し書いて練習できる！- クイズを解いて復習しながら韓国語を楽しく学べる！

カフェやグルメ、ショッピングにエステなど、物価高のなかでも大人気の韓国旅行。そんな旅先で欠かせない「出会いや別れのあいさつ」をはじめ、やりたいことや聞きたいことなど、「自分の気持ちを伝えられる」フレーズをたくさん集めました。

あわせて、韓流ドラマやK-POPなどで盛り上がるフレーズも多数掲載しています。韓国の文字「ハングル」の書き方をなぞりながら学習し、スマートフォンでQRコードを読み込んで発音をマネして覚え、韓国の人たちといっぱい会話をしてみましょう。

この本は、無理なく楽しく続けられるように、「１日」ごとに区切って「７日間」でマスターできるようになっています。ご自分のペースで、ゆっくり進めていただければ幸いです。

【CONTENTS】

PART1 ハングルを覚えよう

PART2 相手と仲良くなれるフレーズ

PART3 おいしく食べるグルメフレーズ

PART4 買い物もコスメもエステも満足フレーズ

PART5 エンタメ＆SNSがもっと盛り上がるフレーズ

＊他にも聞き取りクイズやハングルドリルなど楽しくて便利なページがいっぱい！

【内容紹介（一部）】

【監修者プロフィール】

金孝珍（キム・ヒョジン）

韓国全羅南道出身。1996年来日。明治大学大学院文学研究科博士課程修了。明治大学兼任講師、帝京大学講師。監修書に『ポケット版 実用日韓・韓日辞典』（成美堂出版）、『イケメン韓国語フレーズ』（西東社）、『書き込み式 いちばんカンタン!ひらがなで覚えるハングルノート』（朝日新聞出版）、『音声DL付き 旅行から日常会話まで使える！すぐに話せる 韓国語フレーズ集』『音声DL付き ちょうどいい！ すぐにわかる 韓国語 基本単語集』（ナツメ社）など。

【書誌情報】

タイトル：『7日間で書ける！読める！マネして覚えるハングル練習帳 気持ちを伝える編』（扶桑社ムック）

著者：金孝珍

定価：1,210円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2026年2月13日（金）

ISBN：978-4594624422

