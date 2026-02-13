芸能界屈指のゴルフ好きタレント・蛍原徹がついに登場！ゴルフを始めたきっかけは、東野幸治と岡村隆史だった！？【武井壮のゴルフバッグ担いでください】2月15日(日)放送

テレビ大阪株式会社左から小田亨さん、蛍原徹さん、武井壮さん、横山大輔さん (C)テレビ大阪

2024年1月7日に放送を開始した「武井壮のゴルフバッグ担いでください」。百獣の王の異名を持つタレント・武井壮が、毎回トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組。

これまでの回はYouTube(https://www.youtube.com/@takei_golf)やTVer(https://tver.jp/series/srrcv2797s)で視聴可能です。

番組開始から2年余り…ついに武井さんも「厳粛な気持ちで迎えたい」というゴルフタレント界の大御所・蛍原徹さんが2週連続で出演します！

東野幸治と岡村隆史がきっかけ！？蛍原徹がゴルフを始めた(秘)︎エピソードを披露

ゴルフ歴20年、いまやすっかりゴルフ好きタレントとして有名な蛍原さんですが、ゴルフを始めた(秘)エピソードを披露してくれます。

実はデビュー当時から、東野さん＆岡村さんと「お笑いでどんなに成功してもゴルフだけはやらない」同盟を組んでいたそうです。

ところがその2人が次々とゴルフを始め、「話が違う」と怒ったところ、逆にゴルフに誘い出されてそこからすっかりハマってしまったとか！？

エピソードの詳細は、ぜひ番組でご確認ください！

「ゴルフバッグ見せてください」のコーナーで、ゴルフ愛を語る！

さらに注目は「ゴルフバッグ見せてください」のコーナー。

コースや調子に合わせて、その日によって組み合わせを変えるという蛍原さん。

ぜひ紹介したいクラブがあるものの、この日のゴルフバッグには入っておらず…。

「車にはあるのよ！取りに行ってもいい？」と、残念そうな表情を浮かべながらも、手元にはないクラブの魅力もたっぷり語るなど「ゴルフ愛」をたっぷり見せていただきました！

蛍原徹が驚いた、プロキャディーによる意外なレクチャーとは！？

自分のゴルフ番組を持ち、数々のホールを巡ってきた蛍原さん。

ロングホールで失敗しないクラブ選択に、距離がビトウィーンの時の攻め方をプロキャディー小田さんからレクチャー。蛍原さんが驚いたそのマネージメントで、果たしてどう変わるのか。

番組をお楽しみに！

出演者情報（2月15日放送回）

＜MC＞

武井壮

アメリカでのゴルフ留学を経験し、ティーチングプロ資格を取得した生粋のアスリート！ベスト69

＜ゲスト＞

蛍原徹

芸能界屈指のゴルフ好きタレント

これまでにゴルフに使った総額は本人曰く「4ケタ（1000万）行ってるんちゃう？」

ゴルフ歴は20年ベストスコアは76

＜キャディー＞

横山大輔

青木功のキャディーとして全米シニアツアーを転戦

武井壮がゴルフ留学していた時の同期でもある

小田亨

ツアー通算15勝

有村智恵のエースキャディー

2週連続「蛍原徹」スケジュール

●ゲスト：蛍原徹

1週目（2月15日放送）※TVerにて見逃し配信あり

2週目（2月22日放送）※TVerにて見逃し配信あり

公式YouTubeチャンネルでも過去回すべて視聴可能です。

2025年12月10日に、武井壮のゴルフバッグ担いでください公式YouTubeチャンネルのチャンネル登録者数が21万人を達成いたしました。引き続き、応援をよろしくお願い申し上げます。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@takei_golf

番組情報

<番組名>

武井壮のゴルフバッグ担いでください

<放送日時>

毎週日曜日 午前10時～10時30分

＜放送局＞

テレビ大阪 テレビ北海道 テレビ東京 テレビ愛知 テレビせとうち TVQ 九州放送

＜番組ホームページ＞

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/golfbag/

＜公式YouTubeチャンネル＞全話無料配信中

https://www.youtube.com/@takei_golf/

＜TVer見逃し配信＞

https://tver.jp/series/srrcv2797s