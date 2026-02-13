『クラウド・AI普及で管理IDが急増し、見落とすセキュリティホール』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/saviynt-20260303/M1D



■AI時代の到来で急増する人間以外のアイデンティティ

生成AIやクラウドサービスの普及により、企業が管理すべきアイデンティティは人間のユーザーアカウントだけでなく、サービスアカウント、APIキー、ボット、IoT機器など「人間以外」のアイデンティティへと急速に拡大しています。ガートナーの予測では、2027年までに企業が管理するアイデンティティの大半が非人間型になるとされており、これらのアイデンティティが適切に管理されないまま放置されると、攻撃者にとって格好の侵入経路となります。特に大企業では、部門ごとに異なるクラウドサービスやSaaSを利用し、それぞれが独自にアカウントを発行・管理しているケースも多く、全体を俯瞰して「誰が・何に・どこまでアクセスできるのか」を把握することが極めて困難になっています。



■ID増加に伴うセキュリティホールへの意識不足が攻撃リスクを増大させる

IDが急増するなか、多くの企業ではID管理ツールやクラウドサービスごとの権限設定が分断され、全体像を一元的に可視化できていないのが実情です。その結果、退職者や異動者のアカウントが放置されたり、過剰な権限が付与されたまま見過ごされたり、サービスアカウントの棚卸しが行われず野放し状態になったりと、気づかぬうちに「見えないセキュリティホール」が拡大していきます。こうした状況は、内部不正リスクや外部攻撃者による権限昇格の足がかりを提供してしまうだけでなく、監査対応やコンプライアンス上の説明責任を果たせないという経営リスクにも直結します。しかし、ID管理基盤を統合しようにも、既存システムや業務フローへの影響を懸念して一歩を踏み出せない企業も少なくありません。



■Saviynt Identity Cloudで実現する統合アイデンティティセキュリティ

本セミナーでは、Saviynt Identity Cloudを活用した統合アイデンティティセキュリティの考え方と実装アプローチを解説します。人間・非人間を問わず、オンプレミス・クラウド・SaaSにまたがる全てのアイデンティティを一元的に可視化し、リスクベースで権限を評価・制御する仕組みをご紹介します。特に、AIを活用したリスクベースの権限評価により、過剰権限や孤児アカウントを自動検知・是正する方法、人間・非人間を含む全アイデンティティを統合プラットフォームで一元管理する仕組み、そしてクラウドネイティブな設計による迅速な導入アプローチを、大企業での実践例を交えながら具体的にお伝えします。



■こんな企業・担当者におすすめ

- 情報システム部門、セキュリティ部門、内部統制・監査部門、DX推進部門、経営企画部門など、全社アイデンティティセキュリティ統制に関わる方





■主催・共催

Saviynt Inc.

株式会社マクニカ



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

