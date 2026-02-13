¡Ø¡ÖÀìÌç²È¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÇCSIRT¹½ÃÛ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤Î»öÁ°½àÈ÷¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºCSIRT¹½ÃÛ¤ÏÉ¬¿Ü¤Î»þÂå¤Ø
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸»þ¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡×ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÄê¤á¤¿ÂÎÀ©¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁCSIRT(Computer Security Incident Response Team)¤Î¹½ÃÛ¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉ¬¿ÜÍ×·ï¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö³°Éô°ÑÂ÷¤¹¤ë¤Ë¤âÍ½»»¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢CSIRT¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¤«¤é´°àú¤ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤¿ºÇ¾®¸Â¤Î¹½À®¤Ç¤Þ¤ºÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼ÂºÝ¤Î·±Îý¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÀ®½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÒÆâ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¯³°Ãí¸¡Æ¤¤â¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¼Â
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢CSIRT¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÀìÌç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ä¡¢¡Ö³°Éô¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢µ¬Äø¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¥¼¥í¤«¤é¼«ÎÏ¤ÇÀ°È÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤á¤Ð½½Ê¬¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢·Á¼°Åª¤ÊÊ¸½ñºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢´Î¿´¤Î¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆ°¤±¤ëÂÎÀ©¡×¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î´ù¾å·±Îý¤ä¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ¤«¤é¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÂÎÀ©¤Ï¤¢¤ë¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤«¤é»Ï¤á¤ëÄãÍ½»»¡¦Ã»´ü´Ö¤ÎCSIRT¹½ÃÛ¼êË¡¤È¼ÂÁ©Åª´ù¾å·±Îý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌç²ÈÉÔºß¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¡¦Äã¥³¥¹¥È¤ÇCSIRT¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÎÀ©¿Þ¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥íー¡¢Ìò³äÊ¬Ã´É½¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¤«¤éºîÀ®¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´ù¾å·±Îý¤â³èÍÑ¤·¡¢·±Îý¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎÀ©¤ä¼ê½ç¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇCSIRT¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ®½Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
