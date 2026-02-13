『【再放送】組立加工業の保全IoTは、なぜ現場に定着しないのか？　』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/b-en-g-20260304/M1D



■ スマート化で高まる、保全業務の重要性と変革ニーズ

近年、組立加工業においては、生産設備の高度化・自動化が急速に進み、設備の安定稼働がこれまで以上に事業競争力を左右する要素となっています。



その中で、突発停止の防止や保全業務の効率化を目的に、IoTを活用した設備保全への期待は年々高まっています。





一方で、保全要員の確保が年々難しくなる中、人を増やすのではなく「少人数でも回る体制」を前提に、設備の安定稼働をどう実現するかが大きな課題となっています。



■ せっかくIoTを導入したのに、現場が使い続けてくれない

しかし実際には、IoTを導入したものの、現場で定着せずに形骸化してしまうケースが少なくありません。



導入当初はダッシュボードを確認していたものの、

次第に



「見るだけで終わってしまう」

「結局、異常対応は人の勘と経験に戻る」

「データはあるが、何を判断すればよいのか分からない」



といった状況に陥り、いつの間にか現場では使われなくなっている──そんな声を多く耳にします。



こうした状態は、ツールの問題ではなく、データを“判断と行動”につなげる仕組みが十分に整っていないことに起因しています。



■ 海外拠点への展開事例から整理する、「少人数で回す仕組み」の前提条件

本セミナーでは、製造・保全現場向けパッケージ「mcframe SIGNAL CHAIN」を用いて、組立加工業における保全IoTを現場に定着させるための考え方と仕組みづくりのポイントについて解説します。



「mcframe SIGNAL CHAIN」は、設備の稼働データを収集・可視化する仕組みと、そのデータをもとに保全業務の判断・運用を支援する仕組みを両輪として備えた、製造・保全現場向けパッケージです。稼働状態の判定やアラート管理、対応ルールの整理・可視化を通じて、点検・対応の優先度判断や異常時の初動判断といった、属人化しがちな保全判断を標準化しやすくします。





■ 日立グループの一員として培ってきた、保全IoTの現場実装力

日立ケーイーシステムズは、日立グループの一員として、設立40年で培ったシステム構築力と、現場を熟知したエンジニアによる柔軟かつ確実な対応で、多くのお客さまの課題解決に貢献してきました。



設備保全やIoT活用の領域においても、海外拠点を含む複数拠点への展開・定着支援の実績を活かし、パッケージの提供や環境構築にとどまらず、OTデータ収集、設備保全ツール、蓄積されたノウハウを活かした総合ソリューションをご提案します。



■ こんな方におすすめ

・設備保全IoTを導入したものの、のままで本当に回るのか不安を感じている方

・管理者や保全要員を増やさず、少人数運営を前提とした保全体制を構築したい方

・ツールや機能の比較ではなく、現場で使われ続ける仕組みを成立させる前提条件を整理したい方





■主催・共催

ビジネスエンジニアリング株式会社

株式会社日立ケーイーシステムズ



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/b-en-g-20260304/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]