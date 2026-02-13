『【再放送】小規模改修にも数百万円・数ヶ月？ 基幹システム改修を速く、安くする方法』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/magicsoftware-20260306/M1D



■標準化で企業独自の特性・強みが活かされにくい状況近年、企業の基幹システムでは「Fit to Standard」をキーワードに標準化が進み、業務統一や運用効率は向上しています。一方で、「現場業務に合わせた微調整が難しい」「ちょっとした改修にも時間とコストがかかる」といった課題も浮かび上がっています。標準化の効果は大きいものの、変化の激しい市場環境では、システムが柔軟に対応できるかどうかが競争力の差につながっています。■小規模改修にもベンダー依存で数百万円・数ヶ月かかる構造的課題実際に、「入力画面の項目を少し変えたい」「特定の部署専用の帳票を追加したい」といった軽微な要望であっても、ベンダーへの依頼で数百万円・数ヶ月がかかるケースが一般的です。こうしたコスト構造が、現場の改善スピードを阻害し、業務変化への対応を遅らせています。結果として、現場ではExcelや手作業による補完が増え、システム本来の価値が発揮できていません。■ローコード高速アドオンで自社の強みそのままに改修コストダウンを実現本セミナーでは、“今ある仕組みを活かしながら柔軟に拡張する”ローコード開発プラットフォーム「Magic xpa」を活用した基幹システム改修の最新アプローチをご紹介します。Magic xpaは、 4.5万社が採用する開発基盤として、既存の基幹システムに手を加えず、必要な部分だけをアドオンで拡張する柔軟な開発を可能にします。このアプローチにより、改修コストと納期を大幅に削減しながら、業務を止めずに改善を実現。“業務を変えない”ままシステムの方を変えることで、標準化と現場対応の両立を図れます。さらに、国内800社を超える構築パートナーによる伴走支援体制を備え、内製化・外注のどちらでもスムーズに導入可能です。刷新ではなく「進化」を選ぶ企業にとって、Magic xpaは最適な現実解となります。■こんな方におすすめ- 小規模改修のコスト・納期に課題を感じている情報システム・DX推進担当者- 現場業務を止めずに基幹システムを進化させたい製造・流通業の方- Magic xpaの活用事例やローコード開発によるコスト削減策に関心のある方■主催・共催マジックソフトウェア・ジャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

