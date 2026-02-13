『【中堅・大企業向け】300台以上のPC運用、手作業では限界に』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/yrl-20260310/M1D



■増え続けるIT部門の負担と人材不足

企業のIT部門には多くの負担がのしかかっています。DXの進展やリモートワークの普及に伴い、PCの管理や運用がますます複雑化しています。PCの調達から展開、配布、更新といった日常的な業務に追われる中、限られたリソースでこれらを効率的に管理する必要があり、IT部門にとって大きな負担となっています。





■PC運用管理は煩雑、大規模PC環境では手が回らないIT部門が抱える最も大きな課題の一つは、PC運用管理の煩雑さです。調達、キッティング、展開、配布、そしてその後の更新やトラブル対応など、多岐にわたる業務を含み、多くの時間と手間を要します。また、属人的になりやすく、担当者の異動や退職に伴う引継ぎも大きな課題です。効率化を進めたくても、どこから手をつければいいのか分からず、結局従来の運用方法から脱却できない企業も多いのではないでしょうか。■ゼロタッチキッティング x アウトソーシングでPC運用を全自動化本セミナーでは、横河レンタ・リースのPC運用管理サービス 「Cotoka for PC」をご紹介し、煩雑になりがちなPC運用管理の負担を軽くする進め方を解説します。Cotoka for PCは、Windows Autopilotと連携し、PCの調達から展開、配布、更新、管理までを自動化する、横河レンタ・リースのPC運用管理サービスです。今回、新サービスとして、導入済みPCに対してもCotokaプラットフォームでの管理が可能になりました。横河レンタ・リースの100万台超のレンタルPC運用実績に基づき、時間・コストを抑えつつコア業務に集中するための現実的な選択肢をお持ち帰りいただきます。■主催・共催横河レンタ・リース株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

