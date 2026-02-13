『【クラウド依存が進む工場】非常時、工場はどこまで業務を継続できますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/iij-20260312/M1D



■ クラウドサービスが前提となる工場業務

近年、製造業の現場ではDXの進展により、工場業務のクラウド依存が急速に進んでいます。Web会議や事務系システムだけでなく、生産管理、設備監視、品質管理、遠隔保守といった基幹業務まで、クラウドサービスを前提とした設計が当たり前になりつつあります。





その結果、通信量の増加とともに、「ネットワークにつながっていること」そのものが、工場業務を継続するための前提条件となりました。いまや通信インフラは単なるIT基盤ではなく、工場の安定稼働を左右する“ライフライン”として、その信頼性が厳しく問われています。



■ 災害・広域障害時に表面化する、工場通信インフラの盲点

しかしながら、多くの工場では通信回線の冗長化が、固定回線やモバイル回線といった地上系ネットワークの組み合わせにとどまっているのが実情です。そのため、いざ災害や広域障害が発生した場合、地上ネットワーク全体が影響を受け、複数の回線が同時に使えなくなるリスクを抱えています。



また非常時には、一部の回線が復旧していても、回線混雑や帯域の不安定化、基地局障害、停電などの影響により、「つながってはいるが、業務としては使えない」状態に陥るケースも少なくありません。



このような状況では、復旧を待つか、現場判断でしのぐしかなく、事業継続は常に不安定な“綱渡り”の状態に置かれることになります。



■ IIJ × Starlinkで考える、法人向け衛星ブロードバンドの実装ポイント

本セミナーでは、クラウド依存が進み、かつデータ量・通信量が増加しつつある工場環境において、通信断が即、業務停止につながりかねない構造的リスクを整理したうえで、IIJ提供のStarlinkを活用した法人向け衛星通信の活用シナリオと通信設計の考え方をご紹介します。



また、工場特有の立地条件により通信の選択肢が限られる中で、平常時の遅延や不安定さへの対応策としてStarlinkをどのように位置づけるべきか、悪天候時の影響や設置条件、実際の通信品質など、導入時に気になるポイントを現実的な視点で解説します。



IIJは、衛星・固定・モバイル回線を組み合わせた最適な通信基盤を通じて、BCP対策からスマートファクトリー化まで幅広く支援しています。今回はその中でも「非常時の通信設計」に焦点を絞り、製造現場で即戦力となる活用ポイントを詳しく解説します。



■ こんな方におすすめ

* 災害・広域障害に備え、工場のBCP対策として通信インフラの見直しを検討している方

* 地上回線に依存した冗長化に不安を感じている、IT・ネットワーク担当者の方

* 山間部・沿岸部など、地理的条件により回線選択肢が限られている拠点の通信に課題を抱えている方

* ADSLサービス終了などの環境変化により、これまでの通信手段の見直しを迫られている方

* Starlinkの導入を検討しているものの、実際の通信品質や業務適用の可否が分からず判断に迷っている方





■主催・共催

株式会社インターネットイニシアティブ

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

