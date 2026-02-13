『たった一人のフィッシング被害を「全社の事故」に広げないために』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/isr-m-20260305/M1D



■ランサムウェア被害も、入口は「認証情報の窃取 」から始まる

サイバー攻撃の手口はランサムウェア、サプライチェーン攻撃、標的型攻撃など多様化していますが、実害が出る入口として共通しやすいのが「ID/パスワードなど認証情報の窃取 」です。近年は生成AIの活用により、文章の不自然さが消え、上司・取引先・社内連絡を装った“それっぽい”メールが大量かつ高速に作られ、受信者側の違和感だけで見抜く難易度が上がっています。いったん認証情報が奪われると、クラウドサービスや社内システムへの不正ログインを許し、情報漏えい・業務停止・顧客/取引先への影響へと被害が連鎖し、たった一人の「フィッシングメールへの 安易なクリック 」が“全社の事故”として顕在化します。





■「教育だけ」「MFAだけ」では、ランサムウェア級の事故化を止め切れないフィッシング対策として、注意喚起やルール整備、年1回の教育を実施していても、巧妙な誘導メールは必ず一定割合で「安易なクリック 」を生みます。現場では忙しさ、慣れ、心理的な焦りが重なり、たった1回の入力やクリックが認証情報の漏えいにつながるため、教育だけで“ゼロ”にするのは現実的ではありません。逆に、多要素認証（MFA）などの技術対策を導入しても、例外運用が増えたり、利用部門の負担が膨らんで定着しなかったりすると、守るべき入口に抜け道が残ります。結果として「誰でも引っかかる前提」で備えていない組織ほど、発見が遅れ、横展開や権限悪用で被害が広がり、ランサムウェア被害のような“全社の事故”に発展します。■訓練で安易なクリックを減らし、MFA/端末制限でランサムウェア級の被害を最小限に本セミナーでは、まずソースポッドクラウドを用いて、訓練・教育を継続的に回し、「だまされてしまう確率」を減らす実務設計を解説します。大切なのは、やりっぱなしにしないことです。受講状況や理解度、 訓練結果の傾向などを把握し、部門や職種の弱点を“見える化”したうえで、次回の教育内容や周知のやり方を改善し続けることで、セキュリティリテラシーを組織として底上げします。次に、CloudGate UNOを活用して、ログインの入口を強化します。MFAの導入はもちろん、端末制限を組み合わせることで「ID/パスワードが漏れても、許可されていない端末からは入れない」状態を作りやすくなり、万一の漏えいがそのまま不正ログインに直結しない設計を目指せます。さらに、導入時に現場が混乱しない進め方、例外が発生した際の考え方、業務が止まらないための設計ポイントまで、実務に落ちる形で整理します。本セミナーでは、単発の注意喚起でも、単一の製品導入でもありません。「人（教育・訓練）」で安易なクリック を減らし、「仕組み（MFA/端末制限）」で不正ログインを止める――この両輪を同時に回すことで、たった一人のフィッシング被害を“全社の事故”に広げないための現実的な打ち手を持ち帰っていただきます。■主催・共催株式会社インターナショナルシステムリサーチ（ISR）株式会社ソースポッド■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

