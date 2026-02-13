IT人材育成を“現場で使える”状態にするには？成果が続く仕組みづくりを公開。TechTrain、NexTech Week 2026 春（4/15～17・東京ビッグサイト）に出展
「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2026 春」に出展いたします。
当社ブース（12-31）では、企業のIT人材育成において「研修を実施して終わり」ではなく、現場で使える状態にし、成果が続く仕組みとして定着させるための進め方を、実務目線でわかりやすくご紹介します。あわせて、育成と採用をつなげて成果を出す考え方や、導入企業の取り組み事例、個別相談も承ります。
■出展の背景
TechTrainは、エンジニア教育・企業研修・採用支援を通じて、多くの企業の人材課題解決を支援してまいりました。AI活用が進む中で、育成施策は「実施すること」だけでなく、現場で使える状態にし、成果が続く仕組みにすることがより重要になっています。
本展示会では、育成・研修の設計・運用で起きやすい課題を整理し、成果につなげる進め方や、導入後の運用イメージまで、実務に落とし込める形でご案内します。
■ブースで得られること
1）折れないIT人材育成のための「3つの実践ポイント」
育成目的に合わせた設計、運用のコツ、現場定着の考え方を、チェック観点とともにご紹介します。
「何から手を付けるべきか」「どこで詰まりやすいか」を短時間で整理できます。
2）ここでしか聞けない“ナマ”導入事例（研修・採用支援）
導入企業の課題、施策の組み立て方、社内での進め方など、意思決定に必要な情報をまとめてご案内します。
「うちの場合はどう設計すべきか」を具体化するヒントを持ち帰れます。
3）個別無料相談（事前予約可）：今の課題をその場で整理
壁打ち形式で、以下のようなテーマをご相談いただけます。
・研修設計（対象・期間・ゴール設定）の整理
・効果測定／現場定着の仕組みづくり
・採用と育成をつなぐ打ち手の優先順位付け など
■来場特典（ブース限定）
TechTrainのブース（12-31）では、来場者の皆さまに以下をご用意しております。
・「現場で使えて成果が続く仕組みづくり」チェックリスト（非売品）の進呈（数量限定）
・採用・研修に関する個別無料相談（事前予約可）
・導入企業の成功事例のご紹介
※特典内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
■ 展示会概要
展示会名：NexTech Week 2026 春
会期：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
出展先：「AI時代の人材・組織改革EXPO 春」
ブース番号：12-31
主催：RX Japan合同会社
■ 事前来場登録のご案内
当日スムーズにご入場いただくため、来場登録のうえご来場ください。下記より事前登録いただけます。
来場登録する :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605523517864801-QK2
⬛︎ TechTrain について
テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。
2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。
法人向け
TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)
エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。
TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)
弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。
TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)
エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。
TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)
大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。
個人向け
TechTrain(https://service.techtrain.dev)
ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。
株式会社 TechBowl
社 名 ： 株式会社TechBowl
代 表 ： 小澤 政生
設立日 ： 2018年10月
資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)
事業内容： インターネットサービス業
所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F
HP ： https://techbowl.co.jp/
