内房唯一のチアリーディングチーム「Honeys」へ渡航費100万円を寄付 - 2026年世界大会出場を後押し

日本賃貸保証株式会社

JID GROUP（本社: 千葉県木更津市、会長：井坂泰志）は、君津市を拠点とするチアリーディングチーム「Honeys」の2026年世界大会出場決定を受け、渡航費用支援として100万円を寄付いたしました。

千葉県君津市を拠点とするチアリーディングチーム「Honeys」は、全国大会で3度の総合優勝を果たした実績あるチームで、今回、アメリカ・フロリダ州で今年6月に行われるチアリーディングのジュニア世界選手権大会「THE SUMMIT CHAMPIONSHIP 2026」への出場が決定しました。しかし大会参加に必要な渡航費用は一人当たり80万円以上と高額で、資金面での問題を抱えていました。

JID GROUPはこれを知り、子どもたちが国際舞台でその力を発揮する機会を広げ、かずさ地域のスポーツ振興と地域の誇りを高めることを目的に、今回の寄付を決定しました。地元に根差す企業として青少年育成への協力を継続し、地域一体となった応援体制のもとでHoneysの健闘を祈念するとともに、地元の子どもたちに夢と希望を与えるきっかけとなることを期待しています。

日本製鉄かずさマジック納会（2025年）でパフォーマンスを披露する「Honeys」

「Honeys」 公式Instagram :https://www.instagram.com/cheer_honeys_/

日本賃貸保証株式会社について

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。



【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

X：https://twitter.com/jid_group

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp

JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp

ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp

ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp

特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp