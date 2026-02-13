日本発フレグランス「SHEGREEN」がアップデートし、2026年2月14日にグランドローンチ。新作『Aromatic Mist』全10種を同時発売。～3月誕生の恵比寿・旗艦店にて、先行内覧会を開催～

SHEGREEN株式会社

現代において、香りは単なる装飾を超え、マインドセットを瞬時に切り替えるスイッチとなります。

それは何気ない日常の景色を、特別なものへと変える「見えないインテリア」です。

SHEGREENは、ワークアウトやビジネスシーンなど、ともすれば無機質に過ぎ去る日常の解像度を高め、その一瞬を慈しむための「香り」を追求してきました。 この春、ブランドの思想を空間として体現する旗艦店「SHEGREEN Gallery & Store Ebisu」のオープンに先駆け、生活のあらゆる場面を静かに調律する新作「Aromatic Mist」全10種を発売。

視覚と嗅覚が交差する、新たな感性体験が始まります。

Aromatic Mist

■ 1. UPDATE：視覚表現の再構築

「空間に静寂をもたらす、オブジェのような佇まい」

香りが持つ目に見えない「気配」を、視覚でも直感的に感じられるよう、クリエイティブを刷新。

従来の「容器」としての枠を超え、現代の住空間や洗練されたスタジオの風景に溶け込む、ノイズレスなデザインへ。 視覚的な情報を削ぎ落とし、手にした瞬間に伝わる、研ぎ澄まされたシンプルさを追求しました。

SHEGREENフレグランス人気NO2フレグランス オーラム（シトラス）人気NO1フレグランス ファントム（ウッディ）

■ 2. NEW OPEN：SHEGREEN Gallery & Store Ebisu

「香りと、日本人作家の作品が共鳴する場所」

・グランドオープン： 2026年3月14日

・所在地： 東京都渋谷区恵比寿（詳細住所）

オンラインの世界観を現実に拡張する、SHEGREEN初の直営拠点が誕生します。

ここは単なる物販の場ではありません。ブランドがキュレーションした「日本人作家のアート作品」と「フレグランス」が同じ空間に並ぶ、ギャラリースタイルの体験拠点です。

視覚（アート）と嗅覚（香り）が相互に作用する空間で、SHEGREENの思想に深く触れていただけます。内装には自然素材を多用し、都市の喧騒を忘れる「余白」のある時間を設計しました。

SHEGREEN Gallery & Store Ebisu淡路島タイルDANTOを採用多数の日本人作家の作品を点在陶芸作家作品も多数。香とネオンアートroom設置自然光を存分に取り入れた店内

■ 3. NEW PRODUCT：SHEGREEN Aromatic Mist

「空間を整え、意識をチューニングする全10種」

・発売日： 2026年2月14日

・展開： 全10種

身体感覚を研ぎ澄ます現代人のための、空間・ファブリックミスト。 香りを「意識のスイッチ」という機能として捉え、日常の3つのモーメントに特化した調香を行いました。

For Focus (集中)：仕事やスポーツ前の覚醒、クリエイティブな没入へ導くスイッチとして。

For Release (解放)：バスタイムや就寝前の安らぎ、ピラティスやヨガの後のクールダウンに。

For Switch (転換)：自宅で空間の空気を一新する演出に。美容室やサロンの空間演出に。

衣類やリネンにも使用可能な設計。シュッとひと吹きする日常の所作が、心地よい香りのリズムとなり、心身を整えます。

For Release: ピラティスやヨガのシャバーサナ、バスタイム、就寝前の安らぎにFor Switch: 美容室やサロンでの施術前後、来客前の空間演出に

■ 4. VISION：今後の展開

「トータルライフスタイルブランドへ。」

今春、「ヘアケア」「ライフスタイル雑貨」「ホテルアメニティライン」など約30SKUを追加し、計78SKUへと拡大します。

プライベートからパブリックまで、空間の香りをトータルコーディネートできるブランドとして、表現領域を拡張してまいります。

ヘアオイルコレクション全８種（silky&moist)フレグランスヘアミスト全６種フレグランスヘアミストフレグランスヘアオイルsilky

....................................................

■ Schedule

2026年2月14日｜Grand Launch

新作「SHEGREEN Aromatic Mist」全10種 発売

ブランドアップデートとともに、オフィシャルオンラインストアにて発売。

2026年2月16日 - 3月13日｜Press Preview

プレス・お取引先様向け 先行内覧会（完全予約制）

3月開業の旗艦店にて、ブランドの世界観をいち早くご体験いただけます。

※個別取材・撮影・サンプル提供のご相談を承ります。

2026年3月14日｜Grand Open

「SHEGREEN Gallery & Store Ebisu」開業

香りとアートが共鳴する、ブランド初の体験拠点がオープン。

....................................................

｜SHEGREEN｜5つの約束

1. 世界基準の安心：JFFMA・IFRA等に準拠し、安全性を保証します。

2. 正確な情報開示：賦香率・香料数・カテゴリを明示し、透明性を重視します。

3. 高品質と持続性：厳選した天然・合成香料を使用し、肌適合性を検証します。

4. 日本発のクリエイション：Japanese Accord（日本の調和）を軸に創香します。

5. 香りの理解とコーディネート：フレグランスホイールやAI診断を通じて、学びと発見を提供します。

【会社概要】

社名：SHEGREEN株式会社

本社所在地：東京都渋谷区猿楽町7－1

代表取締役：野田 義宗

【公式】

公式サイト：https://shegreen.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/shegreen_official

【本件に関するお問い合わせ先】

SHEGREEN株式会社

Email：info@shegreen.jp

※導入をご検討の施設様へ、香りやテクスチャーをお試しいただける詳細資料・サンプルをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

＜代表略歴＞ 野田 義宗

ジョンマスターオーガニックグループ創設者。「john masters organics」を日本に広め、オーガニックビューティー市場を牽引。その知見と美意識を結集し、本ブランドを設立。