【ちえうみPLUS】料理人・原田慎次さんがさまざまなジャンルの第一線を走り続ける人々に迫るインタビュー企画「つらぬく人」に登場。

【つらぬく人】

原田慎次（料理人）

https://chieumiplus.com/article/tsuranuku-haradashinji(https://chieumiplus.com/article/tsuranuku-haradashinji)

「つらぬく人」--。第10回に登場するのは、イタリア料理シェフ、原田慎次（はらだ・しんじ）さん。本国イタリア人からも絶賛され、国内外で長年愛されてきた東京・銀座の人気店「アロマフレスカ（Aroma Fresca）」オーナーシェフとして、イタリア料理界の最先端を走り続けてきました。2025年夏、店名を「シン ハラダ（Shin Harada）」に変更し、料理への情熱とイノベーションをより強く反映させたいとの想いを込め、再出発したそうです。「素材の持ち味を最大限に引き出した一皿」を創り続ける原田さんに、お話を伺いました。

【筆者プロフィール】

原田慎次 （はらだ・しんじ）

1969年、栃木県生まれ。東京・六本木の「ヂーノ」（現在は閉店）で修業を重ね、「ジリオーラ」（南青山）のシェフを経て'98年、広尾に「リストランテ アロマフレスカ」をオープン。03年に一時閉店後、05年にワインショップを併設したカジュアルレストラン「カーザ・ヴイニタリア」を南麻布に開店し、一角に「アロマフレスカ」をおく。

10年、「アロマフレスカ」（20席）部門を銀座に移転、同じフロアに前菜の小皿料理をテーマとする「サーラ アマービレ」（40席）を併設する。25年、「アロマフレスカ」から店名を「シン ハラダ(Shin Harada)」に改名。

シン ハラダ(Shin Harada)

サーラ アマービレ(Sala Amabile)

東京都中央区銀座2-6-5 GINZA TRECIOUS 12F

電話・03-3535-6667（シン ハラダ）03-3535-6669（サーラ アマービレ）

URL http://www.aromafresca-afsa.com



これまでの「つらぬく人」一覧

https://chieumiplus.com/tags/tsuranuku

「つらぬく人」

さまざまなジャンルの第一線を走り続ける人々に迫るインタビュー企画

