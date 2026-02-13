【久留米で働こう】市内企業5社のリアルを伝える「くるはたチャンネル」最新コンテンツ公開
株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥、https://medialab.co.jp）は、福岡県久留米市労政課を事務局とする久留米市雇用・就労推進協議会の委託事業として、市内企業の魅力を発信する動画制作およびSNSプロモーションを実施いたしました。
従来の求人票だけでは伝わりにくい「現場の空気感」や「社員のやりがい」を、ショート動画で可視化し、地域企業と若年層の新たな接点を創出します。
１.オガワ機工株式会社
１.オガワ機工株式会社
https://youtube.com/shorts/7pDNyTm4KDo?si=CRsfgFLUElUKi0PS
２.翠香園ホテル
２.翠香園ホテル
https://youtube.com/shorts/mljkUsKc3zk?si=_93B_N9i4OlMAq8c
３.四恩システム株式会社
https://youtube.com/shorts/Bh3EfOHNx0g?si=9R2d0-c7j_C2nSIn
４.株式会社九州AV
https://youtube.com/shorts/23ddBcSGm8Q?si=ZziOksa3OktkMlng
５.ムライケミカルパック株式会社
https://youtube.com/shorts/rTaWu4yCFW8?si=hb56RwYUpiJe5dlB
福岡県南部に位置する久留米市。全国的にも有名な「久留米ラーメン」「焼き鳥」といったグルメの街として知られ、豊かな食文化と住みやすさが魅力です。 古くから「ゴムの街」として発展してきた製造業のDNAを引き継ぎ、現在は最先端のシステム開発からバイオ、医療、精密機械まで、世界に誇る技術を持つ企業が拠点を構えています。 都心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた環境でプロフェッショナルな仕事に挑戦できる。そんな「職住近接」の理想を叶えるフィールドが、久留米には広がっています。
【久留米市労政課 担当者からのメッセージ】
「久留米市は、交通利便性が高い『住みやすさ』に加え、若手が主役となって活躍できる『働きがい』のある企業が揃った街です。今回の動画を通じて、地元企業のカッコよさをぜひ発見してください！また、市では定期的に就職・採用イベントも開催しています。企業の皆さんと直接話せる貴重な機会ですので、ぜひお気軽にお越しください。久留米での挑戦をお待ちしています！」
