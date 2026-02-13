【久留米で働こう】市内企業5社のリアルを伝える「くるはたチャンネル」最新コンテンツ公開

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥、https://medialab.co.jp）は、福岡県久留米市労政課を事務局とする久留米市雇用・就労推進協議会の委託事業として、市内企業の魅力を発信する動画制作およびSNSプロモーションを実施いたしました。

従来の求人票だけでは伝わりにくい「現場の空気感」や「社員のやりがい」を、ショート動画で可視化し、地域企業と若年層の新たな接点を創出します。

１.オガワ機工株式会社

https://youtube.com/shorts/7pDNyTm4KDo?si=CRsfgFLUElUKi0PS(https://www.instagram.com/kuruhata_gram/)

２.翠香園ホテル

https://youtube.com/shorts/mljkUsKc3zk?si=_93B_N9i4OlMAq8c(https://www.instagram.com/kuruhata_gram/)

３.四恩システム株式会社

https://youtube.com/shorts/Bh3EfOHNx0g?si=9R2d0-c7j_C2nSIn

４.株式会社九州AV

https://youtube.com/shorts/23ddBcSGm8Q?si=ZziOksa3OktkMlng

５.ムライケミカルパック株式会社

https://youtube.com/shorts/rTaWu4yCFW8?si=hb56RwYUpiJe5dlB

福岡県南部に位置する久留米市。全国的にも有名な「久留米ラーメン」「焼き鳥」といったグルメの街として知られ、豊かな食文化と住みやすさが魅力です。 古くから「ゴムの街」として発展してきた製造業のDNAを引き継ぎ、現在は最先端のシステム開発からバイオ、医療、精密機械まで、世界に誇る技術を持つ企業が拠点を構えています。 都心部へのアクセスも良好ながら、落ち着いた環境でプロフェッショナルな仕事に挑戦できる。そんな「職住近接」の理想を叶えるフィールドが、久留米には広がっています。

【久留米市労政課 担当者からのメッセージ】

「久留米市は、交通利便性が高い『住みやすさ』に加え、若手が主役となって活躍できる『働きがい』のある企業が揃った街です。今回の動画を通じて、地元企業のカッコよさをぜひ発見してください！また、市では定期的に就職・採用イベントも開催しています。企業の皆さんと直接話せる貴重な機会ですので、ぜひお気軽にお越しください。久留米での挑戦をお待ちしています！」

【関連リンク・公式SNS】

本プロジェクトの詳細や、久留米市での就活イベント情報は、以下の各プラットフォームにて随時発信しています。ぜひフォローをお願いします！

YouTube（くるはたチャンネル）: https://youtube.com/@kuruhata?si=imTrPgscfKwoG-3X

Instagram（くるはたグラム）: https://www.instagram.com/kuruhata/(https://www.instagram.com/kuruhata/)

公式LINE: https://page.line.me/lrt0913j

公式X (旧Twitter): https://x.com/kuruhata

久留米市公式 就職情報サイト: https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2060koyouroudou/3020soudan/2019-1218-1027-80.html

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社西日本新聞メディアラボ

ビジネスプロデュース部：森

TEL：092-731-2282［平日 10:00～17:00］

MAIL：mori@medialab.co.jp