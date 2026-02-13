ヴィンテージ腕時計レンタル「TimeShelf」完全リニューアル決定 / 株式会社アト 取締役・CSO 飯田佳弘氏による装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、同社が展開するヴィンテージ腕時計レンタル事業「TimeShelf」において、取扱商品の拡充に伴うレンタルサイトの完全リニューアルを決定したことをお知らせいたします。

TimeShelfは、希少ヴィンテージウォッチ「信長デイトナ（ROLEX Ref.6263／Ser.6412345）」を起点に、所有や投資を前提としない、体験価値を重視した腕時計レンタル事業として立ち上げられました。

これまで単一商品のレンタル体験を提供してきましたが、今後は事業フェーズの移行に伴い、複数ブランド・複数商品の本格展開へと舵を切ります。

今回のリニューアルによりTimeShelfではROLEX をはじめ、OMEGA、Grand Seikoなど、国内外の名門ブランドのヴィンテージ腕時計を中心に、20商品以上の追加を順次予定しています。

これにより、一本の象徴的な存在を体験するフェーズから、「自分の価値観やライフスタイルに合ったヴィンテージウォッチを選び、身につける」というより開かれたレンタル体験の提供を目指してまいります。

■FiNANCiEを起点とした共創によるレンタル事業設計

本事業は、コミュニティ参加型ファンディングプラットフォームFiNANCiEを起点とした共創型プロジェクトとして進行してきました。

単なる資金調達に留まらず、サポーターとの対話を通じて、レンタル期間の考え方や商品ラインナップ、サービス導線など事業設計そのものに意見を反映する取り組みを継続しています。

現在TimeShelfは、こうした共創の積み重ねを背景に、ヴィンテージ腕時計レンタル事業としての基盤整備と拡張フェーズへと移行しています。

今回のサイトリニューアルは、その象徴的な取り組みの一つとなります。

株式会社クロスワンでは今後も、FiNANCiEコミュニティとともに価値を育てる形で、TimeShelfのサービス拡充を進めてまいります。

■株式会社アト 取締役・CSO 飯田佳弘氏による装着体験を実施

プロジェクトの横展開として、株式会社アト 取締役・CSO 飯田佳弘氏による「信長デイトナ」の装着体験を、株式会社クロスワン特設スタジオにて実施いたしました。

株式会社アトは、2003年の創業以来、ポスティング・DTP・WEBデザイン・印刷など、セールスプロモーション（SP）事業全般をワンストップで提供する企業として、全国主要エリアで豊富な実績を築いています。

業界トップクラスの配布量とスタッフ体制を持ち、独自のデータ分析やGPSによる管理システムによって、顧客の想いを地域の生活者に確実に届けるための高度なマーケティングを展開しています。

飯田氏は、腕時計やブランド価値に深い関心をお持ちであることから、今回の装着体験への参加が実現しました。実務とクリエイティブ双方の視点を持つ立場から、ヴィンテージウォッチが持つ造形美、歴史背景、そして体験価値を実物を通じて体感していただきました。

本装着体験は、TimeShelfが掲げる「体験を通じて価値を伝える」という取り組みを象徴する事例となっています。

株式会社クロスワンでは今後も、企業経営者やクリエイターなど、さまざまな立場で活躍される方々への装着体験を継続的に実施し、一本のヴィンテージ腕時計が持つ背景や思想そして実際に身につけることで生まれる体験価値を発信してまいります。

こうした取り組みを通じて、TimeShelfならではのレンタル体験を磨き上げ、ヴィンテージ腕時計の新たな楽しみ方を社会に広げていくことを目指します。

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118