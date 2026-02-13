【祝・45年ぶり甲子園】 21世紀枠出場の長崎西高校、応援クラウドファンディングが開始14日間で200万円を突破！

株式会社マグノリア・スポーツマネジメント

株式会社マグノリア・スポーツマネジメントは、2026年1月30日よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始された、第98回選抜高校野球大会に「21世紀枠」で出場する長崎西高校野球部を支援するためのプロジェクト（プロジェクトオーナー：長崎西高野球部後援会）をサポートしております。開始から約14日間で200万円を超える多大なご支援をいただいており、目標金額2,000万円達成に向けてさらなる支援の輪を広げてまいります。

■ クラウドファンディングURL :

https://camp-fire.jp/projects/921492/view

◼️プロジェクトの背景：45年ぶりの快挙と、立ちはだかる「2,000万円の壁」

長崎県屈指の進学校である長崎西高校野球部は、この度45年ぶりとなる甲子園出場を勝ち取りました。限られた練習時間と環境の中で「文武両道」を体現してきた姿勢が評価され、21世紀枠に選出されたことは、地域にとっても大きな希望となっています 。

しかし、甲子園への遠征・滞在費用、および応援団の派遣等には、公立高校の予算を大きく上回る約2,000万円の多額の費用が必要だと言われています 。この負担を解消し、選手たちが万全の態勢で夢の舞台に立てるよう、本プロジェクトが立ち上がりました 。



◼️現在の状況：全国からの熱い支援で支援額200万円を突破！

1月30日の開始直後から、卒業生や地元市民、そして全国の高校野球ファンより温かいご支援をいただき、2月12日現在で支援総額は200万円（目標の10%）を突破いたしました。

「文武両道を応援したい」「45年前の感動をもう一度」といった支援者からの熱いメッセージが多数寄せられており、長崎西高の挑戦が単なる部活動の枠を超え、地域活性化のシンボルとなっていることが伺えます。

◼️資金の使い道

ご支援いただいた資金は、以下の用途に大切に活用させていただきます。

・遠征・宿泊費： 選手・監督・マネージャーの甲子園滞在費用

・練習環境の整備： グラウンド整備用具、トレーニング機器、消耗品（ボール等）の購入

・応援活動の支援： 生徒・応援団の派遣費用

◼️ クラウドファンディング概要

プロジェクト名： 祝！長崎西高校45年ぶりの甲子園出場応援プロジェクト

実施期間： 2026年1月30日 ～ 2026年3月31日

目標金額： 20,000,000円

主なリターン： 選抜出場記念エコボールペン、長崎西高オリジナルキャップ、長崎西高オリジナルTシャツ、長崎西高オリジナルノート

◼️ 株式会社マグノリア・スポーツマネージメントについて

株式会社マグノリア・スポーツマネジメント（所在地：埼玉県入間市）は、ハンズオン（参画型）での経営支援やコンサルティング、スポーツ特化型クラウドファンディング「FARM Sports Funding」の運営、スポーツビジネスに関する講演やセミナー講師など、お客様のニーズに合わせた多種多様なサービスを提供しています。

代表取締役 森貴信は長崎西高校野球部OBであり、今回、母校の甲子園出場を全力応援すべくこのクラウドファンディングをサポートしています。



会社HP： https://sportsbusiness.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名： 代表取締役 森 貴信

メール ： mori@sportsbusiness.co.jp