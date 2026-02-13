【2/18・オンライン配信】第3回 脳体力振興協会シンポジウムを開催

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：河越眞介、以下「当社」）は、当社が事務局を務める一般社団法人脳体力振興協会（理事長：渡辺恭良）主催の「第3回 脳体力振興協会シンポジウム」を2026年2月18日（水）にオンラインにて開催することをお知らせいたします。

■ シンポジウム開催の趣旨

詳細を見る :https://noutairyoku.or.jp/sukumane/event/detail/21

本シンポジウムは、【「脳体力」が拓く、新たな価値創造 ～各専門領域との融合で創り出す、次世代のスタンダード】をテーマに掲げています。 当協会が提唱する「脳体力」という概念を軸に、健康経営、ウェルビーイング、認知症対策、データ利活用といった多角的な視点から、最新の知見と社会実装の最前線を共有します。医療・福祉関係者から自治体、企業の健康増進のご担当者まで、幅広い分野の方々が連携し、より良い社会を築くための可能性を探ります。

どなた様でもご参加いただけますので、ご興味がおありの方は是非お早めにお申込みください。

■開催概要

お申込みはこちら :https://noutairyoku.or.jp/sukumane/event/detail/21

・日時：２０２６年２月１８日（水）１４：００～１６：３０

・形式：オンラインZoom配信

・参加費：会員2,000円／一般4,000円（法人会員・自治体・メディア関係者は無料）

・お申込みいただいた方には、後日アーカイブ配信をご案内いたします

※当日のご視聴が難しい方でもお申込みいただけます

登壇者

(講演)

・神戸大学 特命教授／Integrated Health Science株式会社 代表取締役 渡辺恭良 先生

・ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 事業部長 辻未津高 様

(事例紹介)

・有限会社舞子運送、八尾自動車教習所

・公益社団法人松山市シルバー人材センター

■詳細はこちら：https://noutairyoku.or.jp/sukumane/event/detail/21

■チラシはこちら：https://noutairyoku.or.jp/resource/20260218.pdf

■ お申し込み方法

１）一般／会員の方（会員は《個人会員、医療・介護職会員、学術会員》が含まれます）

https://noutairyoku.or.jp/sukumane/event/detail/21

２）法人会員・自治体・メディア関係者の方

https://forms.gle/XJX88M53MNKpgwyx7

──────────────────────────────

ご不明な点がございましたら、気軽にお問い合わせください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

主催：一社）脳体力振興協会

協力：株式会社日本旅行、株式会社トータルブレインケア

一般社団法人脳体力振興協会について

私たちが提唱する「脳体力」という概念は、老若男女を問わず、誰もが日常の中で自分の脳の健康を大切にし、そのためのアクションを起こすことを意味します。

当協会では下記の取り組みを通じて、幅広い年代の一人ひとりのウェルビーイングに貢献し、よりよい社会の実現に貢献することを目指します。



・脳体力の概念と重要性を社会に広く普及させる。

・脳体力向上のための具体的な方法やプログラムの研究・開発を推進する。

・各種セミナーや教育プログラムを通じて、脳体力の向上を実践的にサポートする。

■脳体力振興協会公式ホームページ(https://noutairyoku.or.jp/sukumane/page/top)

■株式会社トータルブレインケアについて■

株式会社トータルブレインケアは、「脳体力」と「認知機能の見える化」で、人々が主体的に QOL の向上と真の健康を手に入れ、生涯現役を実現すると共に、医学・医療・介護分野で培ったエビデンスと実績により、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションと共に次世代型ヘルスケアビジネスを創造し続けます。

URL: https://tbcare.jp/

＊本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社トータルブレインケア

担当：藤原

TEL :078-335-8467

E-Mail : info@tbc410.com

お問い合わせフォーム(https://tbcare.co/contact/)