IAS、AIマネジメントシステムにおける ISO/IEC 42001:2023の再認証を取得

Integral Ad Science Japan 株式会社

2026年2月13日 - メディア品質インテリジェンスのグローバルリーダーであるIntegral Ad Science（IAS）は、本日、ISO/IEC 42001:2023の再認証を取得したことを発表しました。今回、IASは本認証の対象範囲を拡大し、Quality Attention（クオリティ・アテンション）およびアドフラウドソリューションにおける人工知能（AI）の活用を含めました。IASは、ISO 42001認証を取得している唯一のデジタル広告検証企業であり続けています。

今回の認証取得により、IASがAIを安全かつ責任ある、透明性の高い形で活用していることが改めて示されるとともに、体系化されたフレームワークのもとで継続的に革新を推進していく姿勢をお客様に対して明確に示すものとなりました。

ISO/IEC 42001は、組織における人工知能マネジメントシステム（AIMS：Artificial Intelligence Management System）を確立、実施、維持し、継続的に改善するための国際規格です。本規格は、AIマネジメントシステムに関する世界初の国際標準です。認証監査は、ISO 42001の認定を受けた審査機関であるSchellmanにより実施されました。

IASのCEOであるリサ・アッツシュナイダーは、次のように述べています。

「人工知能は、IASの長期的なデータ戦略の中核を成す重要な柱です。今回の認証範囲の拡大は、当社が計測プロダクトおよびサービス全体において、責任ある倫理的なAIの活用に高い基準を設けていることを明確に示すものです。現代の広告業界において“信頼”は重要なKPIの一つであり、当社はAIを活用したソリューションにおいて、透明性と第三者による認証を通じて、継続的にその価値を提供し続けてまいります。」

ISO（国際標準化機構）の認証は、安全性、品質、信頼性の象徴として世界的に広く認知されています。ISO/IEC 42001規格には、AIMS（人工知能マネジメントシステム）に関連する幅広い要件が定められており、組織戦略およびAIガバナンス、AIリスク管理、データプライバシー、責任あるAIシステムの開発および運用、データ品質のモニタリングに加え、人権や公平性といった倫理的配慮、環境影響、AIシステムに対する人間の監督体制などが含まれています。



IASは、ISO 42001認証に加え、TrustArcによるResponsible AI認証を早期に取得した企業の一社であり、The Alliance for Audited Media（AAM）からEthical AI認証を最初に取得した企業でもあります。これらの認証をすべて取得している企業は、世界でもIASのみです。



IASは、比類のないデータセットを活用し、毎日2,800億件以上のトランザクションをリアルタイムで処理・分析することで、すべてのインプレッションについて、お客様およびパートナーに新たなインサイトを提供しています。2025年12月には、15年以上にわたり蓄積してきたIAS独自のインサイトを基盤とし、「Explainable AI（説明可能なAI）」の原則に基づいて構築されたAIアシスタント「IAS Agent(https://integralads.com/jp/news/ias-launches-ias-agent/)」を発表しました。IAS Agentは、計測データに関するすべてのレコメンデーションに対して完全な透明性を提供しています。

Integral Ad Scienceについて

Integral Ad Science (IAS)は、世界をリードするメディア計測と最適化のプラットフォームです。世界中の大手広告主、パブリッシャー、メディアプラットフォームに対して、メディア品質に関する最も実用的なデータを提供し、優れた結果を支援しています。IASのソフトウェアが提供する包括的かつ豊富なデータは、広告が安全かつ適切な環境で、実在する人間によって見られていることを確実にし、広告主には広告費用対効果の向上を、パブリッシャーにはより多くの収益をもたらします。私たちの使命は、デジタルメディア品質における信頼性と透明性の世界基準になることです。詳しくは、integralads.com/jp/をご覧ください。